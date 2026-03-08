Afrique de l'Ouest: Le Togo lève 22 milliards de FCFA de bons et obligations du trésor sur le marché financier de l'UEMOA.

Afin de financer son budget, l'Etat du Togo a levé ce vendredi 6 mars 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme 22 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de durée 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 ans et 5 ans.

Selon UMOA-Titres, le montant qui était mis en adjudication était de 20 milliards FCFA. L'émetteur a reçu des soumissions globales de 176,193 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 880,97%.

Le montant des soumissions retenu est de 22 milliards FCFA (pris exclusivement sir les obligations de 3 et 5 ans) et celui rejeté à 154,193 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 12,49%.

Les investisseurs qui ont vu leurs soumissions retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,18% pour les obligations de 3 ans et 7,36% pour celles de 5 ans.

Le remboursement du capital des obligations s'effectuera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 9 mars 2029 pour celles de 3 ans et au 9 mars 2031 pour celles de 5 ans. Le paiement des intérêts sera fait annuellement sur la base d'un taux de 6,15% pour les obligations de 3 ans et 6,35% pour celles de 5 ans et ce, dès la fin de la première année.