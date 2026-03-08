Ile Maurice: José Arunasalom - Réintégré le jeudi, suspendu le vendredi

7 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Rebondissement pour le chairman de la Tourism Authority, José Arunasalom. Hier, le Conseil des ministres a pris deux décisions le concernant. Il a été suspendu de ses fonctions avec effet immédiat. Et suite à des allégations de mauvaises pratiques, les autorités annoncent qu'une enquête sera ouverte.

C'est donc un nouvel épisode qui se joue alors qu'avanthier, jeudi 7 mars, la révocation de José Arunasalom avait été annulée par Michaël Sik Yuen, qui assurait la suppléance au ministère du Tourisme. Alors que le titulaire, Richard Duval, l'avait révoqué une semaine auparavant. Ce dernier n'était pas à Maurice lorsque la décision d'annuler la révocation a été prise.

Le ministre du Tourisme, qui sera de retour à Maurice aujourd'hui, devrait faire une déclaration à la presse concernant cette affaire. Par ailleurs, le Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, qui a convié la presse à l'issue du Comité central du MMM ce samedi, pourrait également s'exprimer sur ce dossier.

