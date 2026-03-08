Gabon: Le Président de la République reçoit le cinéaste Melchy Obiang

Le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience le cinéaste gabonais Melchy Obiang, récemment distingué par trois trophées internationaux majeurs. Le Chef de l'État a tenu à saluer la qualité, la portée et l'impact de son oeuvre cinématographique.

Pour cette rencontre, l'artiste était accompagné du Ministre de la Communication et du Ministre de la Culture, témoignant de l'intérêt constant du Gouvernement pour la promotion des industries culturelles et créatives ainsi que pour le rayonnement du Gabon à l'international.

Au cours de l'audience, le Chef de l'État a félicité le lauréat pour cette performance remarquable qui honore la Nation tout entière. En hissant haut les couleurs vert-jaune-bleu sur la scène cinématographique internationale, Melchy Obiang contribue activement au rayonnement culturel du Gabon et à la valorisation du talent gabonais au-delà des frontières.

Parmi les distinctions enregistrées figurent, lors de la 7e édition du Festival International du Film Africain et Caribéen de Paris, tenue en décembre dernier à Paris, le Prix du Meilleur Long Métrage, le Prix du Public.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A Abidjan, en janvier 2026, lors de la Grande Cérémonie de récompense de l'excellence africaine, son oeuvre a également reçu le Prix du Meilleur Long Métrage Africain 2025, consacrant ainsi son talent à l'échelle continentale.

Par ailleurs, le Ministère togolais du Tourisme, des Arts et de la Culture a récemment informé le cinéaste de sa nomination en compétition officielle pour un festival international de cinéma prévu en avril prochain, confirmant la dynamique ascendante de son parcours.

Le Président de la République a salué un itinéraire inspirant, marqué par l'engagement, la créativité et l'excellence, et a encouragé le cinéaste à poursuivre ses efforts en faveur d'un cinéma national ambitieux, structuré et compétitif.

Prenant la parole, Melchy Obiang a souligné l'impact du cinéma dans la transmission des valeurs, la promotion du respect et la formation citoyenne des jeunes.

Il a mis en exergue le rôle du septième art comme outil d'éducation, de sensibilisation et de construction identitaire. L'artiste a également insisté sur le potentiel du secteur cinématographique en matière d'employabilité, rappelant que cette filière offre de nombreuses opportunités professionnelles à la jeunesse gabonaise, notamment dans les domaines de la production, de la réalisation, des métiers techniques et de la distribution.

A travers cette audience, le Chef de l'État a réaffirmé son attachement à la promotion de la culture comme levier stratégique de développement humain, de cohésion sociale et de diversification économique, au service du rayonnement et de la compétitivité du Gabon.