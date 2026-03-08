Gabon: Jeunes et emploi - AGL Gabon et la Fondation Ma Bannière pour soutenir la formation de 60 Gabonais

7 Mars 2026
Gabonews (Libreville)
Par MTM

Africa Global Logistics Gabon (AGL Gabon) soutenu par la Fondation Ma Bannière, font de la lutte contre le chômage des jeunes, leur cheval de bataille. Harmonieusement engagées, les deux structures ont fait bénéficier une formation certifiante à 60 jeunes gabonais. Cette formation s'inscrit en droite ligne dans la dynamique de la politique du Chef de l'Etat, celle de lutter contre le chômage des jeunes et favoriser leur insertion sociale.

Il faut sortir la jeunesse gabonaise du chômage. Les former pour les insérer socialement est l'un des objectifs que vise la formation initiée par Africa Global Logistics Gabon (AGL Gabon) soutenu par la Fondation Ma Bannière. Elle consiste à donner une valeur ajoutée à leur savoir technique. Il leur permettra non seulement d'avoir une corde de plus à leur arc, mais en plus, favoriser ou faciliter leur intégration socioprofessionnelle.

La formation a gratifié les apprenants plusieurs filières. Entre théorie et pratique, les uns et les autres ont eu pour leur compte. L'on pouvait par exemple y trouver : la chaudronnerie, la soudure et la mécanique automobile. Ces filières aussi riches et fournies sont sollicitées car le Gabon est en plein chantier, comme quoi, il faut "bâtir l'édifice nouveau".

Avec ces formations, s'ouvrent plusieurs opportunités à porter de mains de ceux qui ont compris la nécessité de répondre à l'appel de ce rendez-vous. Cette formation a été sanctionnée par des attestations qui ont dessiné le sourire sur les visages des jeunes participants.

