Togo: Une industrie en devenir

7 Mars 2026
Togonews (Lomé)

La 9e édition du Festival international du film du Togo (FIMTO) se tiendra du 14 au 18 avril au Centre togolais des expositions et foires Togo 2000 à Lomé.

Cette édition ambitionne de valoriser des productions cinématographiques enracinées dans les valeurs culturelles africaines.

Au programme : compétitions de films, ateliers de formation aux techniques de production et rencontres entre professionnels du secteur. Plusieurs pays africains seront représentés, avec le Sénégal comme pays invité d'honneur.

Si le FIMTO constitue un rendez-vous précieux pour l'écosystème cinématographique togolais, il met aussi en lumière les fragilités structurelles d'un secteur qui peine à s'affirmer. Le cinéma togolais reste modeste : ses rares productions - films de fiction et documentaires - ont du mal à s'exporter, que ce soit sur le continent africain ou à l'international.

Les raisons sont connues : manque de financement, absence d'infrastructures dédiées, faiblesse des mécanismes de distribution et déficit de formation professionnelle. Autant d'obstacles qui limitent la visibilité et l'impact des cinéastes togolais au-delà des frontières nationales.

