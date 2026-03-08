Togo: La maire de Doufelgou 2 prend la tête de la FCT

C'est une femme du nord qui prend les rênes. Touni Koubonou, maire de la commune Doufelgou 2, a été élue vendredi présidente de la Faitière des communes du Togo (FCT) à l'issue de deux jours d'assemblée générale à Kara, succédant à Florence Yawa Kouigan.

Cinq priorités structurent d'emblée le mandat qui s'ouvre : bonne gouvernance et transparence, dialogue permanent avec les membres, renforcement des capacités institutionnelles, recherche de partenariats stratégiques et, surtout, action concrète et mesurable sur le terrain.

Car c'est bien là l'ambition centrale de la nouvelle présidente : transformer les discours en résultats. Amélioration des services aux membres, mobilisation des ressources, renforcement de la visibilité institutionnelle, contribution au développement local, à l'inclusion et à la résilience des territoires -- le chantier est vaste, mais la feuille de route est claire.

Dès son élection, Mme Koubonou a posé le ton avec franchise et humilité. « Je m'engage à travailler dans un esprit d'équipe, d'écoute et de responsabilité. Aucun président ne peut réussir seul. C'est ensemble, unis et solidaires que nous relèverons les défis à venir », a-t-elle lancé à ses pairs.

Son appel aux 117 communes est sans ambiguïté : « Engageons-nous activement, renforçons notre cohésion et faisons de ce nouveau mandat un mandat d'impact, de crédibilité et de progrès partagé. »

Les nouvelles instances de la FCT ont également tenu à rassurer les partenaires techniques et financiers sur leur pleine ouverture au dialogue, à la collaboration et à l'innovation.