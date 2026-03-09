Cote d'Ivoire: Le pays accorde deux permis d'exploration pour le lithium dans le cadre de la course aux métaux

La Côte d'Ivoire a accordé deux nouveaux permis de recherche de lithium, alors que le pays cherche à développer son secteur minier et à se positionner dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en métaux pour batteries.

Les permis ont été approuvés lors d'une réunion du Conseil des ministres le 4 mars. Ils permettent aux entreprises de mener des études géologiques et géophysiques afin d'identifier les gisements de lithium utilisés dans les batteries des véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie.

Le premier permis a été attribué à Stargate Atlantis Minerals SARL et couvre des zones d'exploration dans les départements de Dianra, Kani et Mankono, dans le nord et le centre-ouest du pays.

Le second permis a été accordé à Ivoire Lithium Resources SARL et couvre des zones d'exploration à M'Batto, Agboville et Adzopé dans le sud-est de la Côte d'Ivoire.

En vertu de la réglementation minière du pays, les permis d'exploration sont délivrés pour une durée de quatre ans. Au cours de cette période, les entreprises réalisent des études techniques pour déterminer si les zones contiennent des gisements commercialement viables.

Ces permis font suite à une découverte de lithium signalée en mai 2025 sur les permis d'Agboville et de Rubino, dans le sud-est du pays. Cette découverte a été annoncée par Atlantic Lithium, société cotée en Australie, par l'intermédiaire de sa filiale locale Khaleesi Resources.

Le lithium est devenu un minerai stratégique en raison de l'augmentation de la demande mondiale de batteries pour véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie.

La Côte d'Ivoire produit déjà de l'or, du manganèse et du nickel. Les autorités cherchent à développer le secteur minier et à attirer les investissements dans les minéraux essentiels.

Points clés à retenir

L'engouement mondial pour les véhicules électriques et les énergies renouvelables a accéléré la demande de lithium et d'autres métaux pour batteries. Le lithium est un élément clé des batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques, les smartphones et les systèmes de stockage du réseau. Les constructeurs automobiles augmentant la production de véhicules électriques, la demande de lithium a fortement augmenté au cours de la dernière décennie. Cette tendance a déclenché une recherche mondiale de nouveaux gisements au-delà des producteurs traditionnels tels que l'Australie, le Chili et l'Argentine.

L'Afrique de l'Ouest apparaît comme une nouvelle frontière pour l'exploration du métal des batteries. Des pays comme le Ghana, le Mali, le Nigeria et la Côte d'Ivoire ont fait état de découvertes de lithium au cours des dernières années. Pour les économies riches en ressources, le lithium offre la possibilité de diversifier les exportations au-delà des produits de base traditionnels. Toutefois, le passage de la prospection à la production prend souvent plusieurs années. Les entreprises doivent réaliser des études géologiques, des études de faisabilité et des évaluations environnementales avant de développer une mine.

Les gouvernements africains cherchent également à valoriser davantage les ressources minérales en encourageant la transformation locale et la participation aux chaînes d'approvisionnement mondiales en batteries. Si des gisements importants sont confirmés, le lithium pourrait devenir un élément important des recettes minières et des investissements étrangers dans l'économie de la Côte d'Ivoire.