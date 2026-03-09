Tunisie: Tunisair engage des experts internationaux pour sa restructuration stratégique

8 Mars 2026
La Presse (Tunis)

La compagnie aérienne nationale, Tunisair, prépare actuellement un appel d'offres pour sélectionner des experts internationaux chargés de sa restructuration et de son accompagnement stratégique, conformément aux directives du ministère du Transport visant à redéfinir l'avenir de la compagnie nationale.

Cette initiative fait suite aux décisions du Conseil ministériel restreint du 31 janvier 2025, qui exigeait la présentation d'un plan complet de restructuration avant la fin du mois de mars 2025. Le ministère a insisté pour que Tunisair s'appuie sur des spécialistes internationaux afin d'adapter son programme aux lois nationales, tout en tenant compte des contraintes financières publiques et en intégrant les meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance.

Une première version du plan avait été soumise en mars 2025, avant d'être révisée pour intégrer les remarques de la présidence du gouvernement et du ministère du Transport, précise la réponse officielle publiée récemment sur le site du Conseil.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le nouveau plan vise à proposer des mesures concrètes pour améliorer l'efficacité de l'entreprise et renforcer sa compétitivité sur le marché aérien. Le cahier des charges actuellement en préparation définira avec précision les critères techniques pour sélectionner le cabinet d'expertise qui accompagnera Tunisair durant cette phase cruciale, garantissant le respect des délais et des engagements envers l'autorité de tutelle.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.