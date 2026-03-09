Tunisie: Tunisair engage des experts internationaux pour sa restructuration stratégique

La compagnie aérienne nationale, Tunisair, prépare actuellement un appel d'offres pour sélectionner des experts internationaux chargés de sa restructuration et de son accompagnement stratégique, conformément aux directives du ministère du Transport visant à redéfinir l'avenir de la compagnie nationale.

Cette initiative fait suite aux décisions du Conseil ministériel restreint du 31 janvier 2025, qui exigeait la présentation d'un plan complet de restructuration avant la fin du mois de mars 2025. Le ministère a insisté pour que Tunisair s'appuie sur des spécialistes internationaux afin d'adapter son programme aux lois nationales, tout en tenant compte des contraintes financières publiques et en intégrant les meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance.

Une première version du plan avait été soumise en mars 2025, avant d'être révisée pour intégrer les remarques de la présidence du gouvernement et du ministère du Transport, précise la réponse officielle publiée récemment sur le site du Conseil.

Le nouveau plan vise à proposer des mesures concrètes pour améliorer l'efficacité de l'entreprise et renforcer sa compétitivité sur le marché aérien. Le cahier des charges actuellement en préparation définira avec précision les critères techniques pour sélectionner le cabinet d'expertise qui accompagnera Tunisair durant cette phase cruciale, garantissant le respect des délais et des engagements envers l'autorité de tutelle.