Tunisie: Aéroports intérieurs - Le pays lance un plan pour dynamiser le trafic passagers et fret

Le ministère des Transports a lancé l'élaboration d'une feuille de route pour la dynamisation des aéroports intérieurs, dans une approche participative associant les autorités locales, l'aviation civile, Tunisair et les acteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Cette initiative vise à renforcer le trafic passagers et fret, en exploitant pleinement les infrastructures et les moyens logistiques disponibles dans les plateformes aériennes régionales.

Dans ce cadre, le ministère a créé un comité de liaison et organisé des réunions régionales sous la supervision des gouverneurs de Sfax, Tabarka et Tozeur entre janvier et février 2026. L'objectif est de mettre en place une stratégie marketing régionale favorisant la création d'options de voyage supplémentaires, le soutien aux manifestations artistiques, sportives et sanitaires, et la promotion de chaque territoire selon ses spécificités.

Selon les statistiques officielles, l'activité des aéroports de Tozeur-Nefta et Tabarka-Aïn Draham reste très limitée. En 2025, leur part dans le trafic aérien tunisien n'a pas dépassé respectivement 0,8 % et 0,4 %. L'aéroport de Tozeur-Nefta n'a enregistré que 499 vols et 32 000 passagers, tandis que Tabarka-Aïn Draham a accueilli 127 vols et 7 000 passagers.

Malgré ce faible trafic, la direction générale de l'aviation civile et des aéroports poursuit d'importants investissements pour garantir une préparation aux standards internationaux. Les dépenses de fonctionnement en 2024 se sont élevées à 16,5 millions de dinars pour Tozeur-Nefta et 9,4 millions pour Tabarka-Aïn Draham. Pour la période 2025-2026, des investissements supplémentaires sont prévus : 3,6 millions de dinars pour Tozeur-Nefta et 7,4 millions pour Tabarka-Aïn Draham, avec un plan ambitieux pour 2027-2030, incluant 18,5 millions de dinars pour Tozeur-Nefta afin de maintenir les standards internationaux et renforcer le trafic passagers et fret.

Le ministère souligne que cette démarche stratégique repose sur une coordination intersectorielle, incluant le tourisme, l'industrie, la culture, les compagnies aériennes et les professionnels du voyage, afin d'assurer la réussite de la relance des aéroports régionaux et le développement du transport aérien intérieur.