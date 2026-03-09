Tunisie: Vols partiellement rétablis aux EAU - Quels aéroports et compagnies reprennent le trafic ?

Les aéroports des Emirats arabes unis (EAU) ont partiellement repris leurs activités dimanche, après les perturbations causées par les récentes tensions régionales.

Les aéroports internationaux de Dubaï (DXB) et Al Maktoum (DWC) ont repris leurs activités de manière limitée, tandis que les aéroports d'Abou Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah et Fujairah assurent également un nombre réduit de vols. L'accès aux terminaux est réservé aux passagers ayant une réservation confirmée, selon les autorités aéroportuaires. Les principales compagnies aériennes des EAU, notamment Emirates, Etihad Airways, flydubai et Air Arabia, ont repris un nombre limité de vols et ont conseillé aux passagers de vérifier le statut de leur vol, car les horaires restent susceptibles de changer.

Samedi, les opérations aériennes ont été temporairement suspendues dans plusieurs aéroports des EAU en raison de problèmes de sécurité dans la région, mais elles ont progressivement repris dans le courant de la journée. Le consulat général de Chine à Dubaï a confirmé que plusieurs compagnies aériennes, dont Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines et Emirates se préparaient à reprendre les vols entre Dubaï et plusieurs villes chinoises, notamment Beijing, Shanghai et Guangzhou, afin d'aider les passagers bloqués. Plusieurs vols confirmés sont prévus pour le 8 mars.