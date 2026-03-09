Tunisie: Bardo - Une commission technique pour relancer les appartements SPROLS à Ksar El Saïd

Le siège de la municipalité de Bardo a accueilli vendredi soir une séance de travail dédiée à l'examen de la situation des immeubles de la Société de Promotion des Logements Sociaux (SPROLS) situés dans la zone de Ksar El Saïd.

Lors de cette rencontre, la municipalité a annoncé sur sa page Facebook la création d'une commission technique regroupant toutes les parties concernées. Sa mission : recenser les manquements et les irrégularités dans les immeubles, fournir les références techniques nécessaires et permettre ainsi à la municipalité de délivrer les procès-verbaux de fin de travaux à SPROLS. Cette étape est indispensable pour que la société puisse finaliser les procédures de transfert des appartements aux propriétaires.

La séance a également souligné la nécessité d'encourager les habitants à former des syndicats bénévoles. À défaut, des syndicats professionnels seront mis en place pour faciliter la gestion des immeubles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La réunion s'est tenue sous la supervision du secrétaire général chargé de la gestion de la municipalité, en présence des cadres municipaux, des représentants de SPROLS, de la délégation de Bardo, d'un membre du conseil local pour la circonscription de Ksar El Saïd, ainsi que des représentants des administrations régionales de l'équipement et du logement, de la protection civile, de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz, de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, du Bureau national d'assainissement et du district de sécurité nationale de Bardo.