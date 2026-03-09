Tunisie: ETAP - 340 millions de dinars de bénéfices en 2024 malgré les tensions de trésorerie

Alors que certaines analyses évoquent ces dernières semaines une situation déficitaire de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), les données financières disponibles dressent un tableau plus nuancé.

Les états financiers de l'exercice 2024, publiés sur le site officiel de l'entreprise, indiquent en effet que la société publique demeure bénéficiaire malgré un environnement énergétique particulièrement exigeant.

Selon ces documents, l'exercice 2024 s'est soldé par un résultat net bénéficiaire de 340,26 millions de dinars, confirmant la capacité de l'entreprise à générer des profits dans un contexte marqué par plusieurs contraintes opérationnelles.

Les produits d'exploitation ont atteint près de 2,23 milliards de dinars, provenant principalement de la commercialisation du pétrole brut, du gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) issus de la production nationale.

Une activité impactée par la baisse des volumes

L'année 2024 a néanmoins été marquée par un ralentissement de l'activité opérationnelle. Cette évolution s'explique principalement par une diminution des volumes d'hydrocarbures commercialisés, qui a directement pesé sur les revenus enregistrés au cours de l'exercice.

Les fluctuations des prix de l'énergie sur les marchés internationaux ainsi que les variations du taux de change n'ont pas permis de compenser entièrement cette contraction des volumes vendus.

Malgré ces contraintes, l'entreprise a réussi à préserver ses résultats grâce à une gestion rigoureuse de ses charges. La maîtrise des amortissements, des provisions et de certaines dépenses d'exploitation, combinée à une amélioration des produits de placement, a contribué au maintien d'un résultat net positif.

Par ailleurs, la situation financière de l'entreprise demeure solide. À la fin de l'année 2024, les capitaux propres de l'ETAP atteignaient près de 2,7 milliards de dinars, traduisant une base financière robuste et une capacité à absorber les fluctuations inhérentes au secteur énergétique.

Des tensions de trésorerie liées aux délais de paiement

Les difficultés évoquées autour de la situation financière de l'entreprise semblent davantage relever de contraintes de trésorerie que d'un déficit structurel.

Selon plusieurs informations concordantes, ces tensions seraient notamment liées aux délais de règlement des factures relatives aux ventes de gaz naturel et de pétrole brut à certains acteurs du secteur énergétique national, dont la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz et la Société Tunisienne des Industries de Raffinage.

Ces décalages de paiement s'inscrivent dans les équilibres financiers complexes de la chaîne énergétique nationale et ne remettent pas en cause la rentabilité intrinsèque de l'entreprise.

Au final, l'examen des comptes de l'exercice 2024 montre que l'ETAP évolue dans un environnement énergétique marqué par la baisse des volumes d'hydrocarbures et les contraintes du système énergétique national. Les données disponibles indiquent néanmoins que l'entreprise demeure bénéficiaire et financièrement solide, confirmant sa résilience dans un secteur stratégique pour l'économie tunisienne.