Tunisie: Volailles - De nouvelles tarifications officielles entrent en vigueur demain en Tunisie

Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations annonce l'application, à partir de lundi 9 mars 2026, des nouveaux prix plafonds pour la vente de volailles sur l'ensemble du territoire.

Le kilogramme de poulet sera ainsi limité à 5,300 millimes pour la vente aux abattoirs et à 7,500 millimes pour la vente directe à partir des abattoirs, selon un communiqué officiel.Cette décision intervient dans le cadre des enquêtes sur les pratiques spéculatives illégales dans le secteur, après la constatation des augmentations répétées et excessives des prix du poulet vivant, qui ont perturbé les circuits de distribution à l'approche du mois de Ramadan 2026.

Le ministère a appelé tous les acteurs de la filière avicole, producteurs, distributeurs et commerçants, à transmettre aux services centraux et régionaux toutes les factures d'achat et informations susceptibles de révéler des pratiques de spéculation ou des prix excessifs.

Cette initiative vise à prévenir la hausse injustifiée des prix et à protéger le consommateur, tout en rétablissant l'équilibre dans les circuits de distribution.

Le communiqué souligne que les sanctions légales et administratives maximales seront appliquées à toute personne ou entreprise reconnue coupable de spéculation illégale ou de pratiques monopolistiques. Le ministère réaffirme ainsi sa détermination à garantir un marché transparent et à maintenir la stabilité des prix des denrées alimentaires sensibles dans le pays.