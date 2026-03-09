Tunisie: Festival de la Médina - Ballade musicale tunisienne du Club Abid

Le public était présent en nombre pour cette ballade musicale sous la baguette d'Amanallah Hermassi. Musiciens et chanteurs, dont la majorité est composée de non-professionnels, ont fait montre de discipline et de sérieux dans l'interprétation de chansons issues du répertoire musical tunisien.

Les soirées ramadanesques du Festival de la médina se succèdent à un rythme effréné. Chaque soir après la rupture du jeûne, les espaces de la médina ouvrent leurs portes aux spectateurs mélomanes pour assister à des concerts de musique de vedettes célèbres et d'autres chanteurs moins connus ou encore des clubs de musique à découvrir, à l'instar du Club Abid de musique, présidé par Abdelfatah Abid qui a animé la soirée du 4 mars 2026 dans le cadre de la 42e édition du Festival de la médina.

Le public était présent en nombre pour cette ballade musicale sous la baguette d'Amanallah Hermassi. Musiciens et chanteurs dont la majorité est composée de non professionnels ont fait montre de discipline et de sérieux dans l'interprétation de chansons issues du répertoire musical tunisien. Comme il fallait s'y attendre, le club s'est dévoué à reprendre avec justesse les mélodies d'antan qui ont marqué le patrimoine musical tunisien et ont distingué leurs chanteurs initiaux.

Ainsi, la soirée était placée sous le signe de la nostalgie et du souvenir. L'orchestre a donné le la avec le très beau « Daour El Iteb » de Hédi Jouini. Par la suite, Saloua Ben Hfaiedh, l'une des interprètes de la chorale, a proposé une chanson de Soulef « La Ya Sidi » qu'elle a rehaussé de sa voix fine.

Le public attentif a applaudi cette prestation qui a été suivie par une autre chanteuse du Club, Imène Khelifa. Cette dernière s'est attaquée à deux titres de grand calibre de l'inoubliable Saliha : « Rabi Atani » et « Charaâ El Hob ». Une autre voix féminine, celle d'Olfa Bahri avec son timbre cristallin, a interprété deux mélodies d'Oulaya « Ghali » et « Damaâ ».

Ali Riahi était évidemment de la partie grâce à Mourad El Ouertani qui a revisité « Ya Farhet Donia » et « Zina Ya Bint El Hinchir », suivi de Mohamed Yaâkoubi qui a repris le refrain « Ma Tfakerchi fil Ahzen ». Saliha est toujours présente avec « Ya Khil Salem » et « Ya Khamouri » rafraîchis par la voix de la jeune interprète Dorsaf Ben Othman. Retour à Ali Riahi avec Khaled Ben Youssef qui a donné un souffle nouveau à « Ya Mahboubi » et « Tekwit ».

Lotfi Bouchnak était aussi de la partie avec « Nasseya », devenu un grand classique, le titre est repris par Taher Manoubi. La place a ensuite été laissée à Karima Gamoudi qui a repris coup sur coup trois chansons de Saliha : « Yali Bouâdek », « Ourdhouni Zouz Sbaya » et « Mridh Feni ».

Puis ce fut au tour de Kaouther Bel Haj Amor de finir en beauté ce concert avec « Mabrouka Titbara » et « Galou Jay » de la chanteuse Nabiha Karaouli, qui, d'ailleurs, clôturera cette 42e édition du Festival de la médina, le 15 mars au Théâtre municipal.

Ce concert proposé par le club Abid de musique perpétue une tradition bien ancrée dans la culture et la mémoire des Tunisiens qui continuent à remémorer et honorer les artistes ayant réalisé leur propre répertoire riche en mélodies et sonorités tunisiennes.

Ce patrimoine reste encore vivant et toujours renouvelé grâce à ce genre de clubs. Le public amateur de ce genre de musique a savouré la prestation du Club Abid de musique en lui consacrant une standing ovation.