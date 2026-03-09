Tunisie: Omar Rekik fait son retour officiel en équipe nationale tunisienne

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé ce dimanche 8 mars 2026, via sa page officielle, le retour officiel du défenseur Omar Rekik au sein de l'équipe nationale tunisienne. Cette annonce intervient après la fin du match disputé par son club, le Maribor, dans le championnat slovène.

Le directeur sportif de la sélection tunisienne, Ziad Jaziri, a rencontré Omar Rekik afin de finaliser les détails de sa réintégration dans les rangs des Aigles de Carthage, en coordination avec le sélectionneur national, Sabri Lamouchi.

Lors de cette rencontre, Omar Rekik a exprimé sa grande fierté d'appartenir à la sélection tunisienne, confirmant sa volonté sincère et son engagement total à défendre les couleurs de la Tunisie avec responsabilité et détermination, sans condition.

"Je suis honoré de revenir représenter mon pays et je suis prêt à donner le meilleur de moi-même pour défendre notre maillot", a déclaré le joueur, mettant en avant son attachement à l'équipe nationale et son désir de contribuer activement aux prochains défis sportifs.

Le retour de Rekik est perçu comme un renfort stratégique pour la défense de l'équipe nationale, alors que la Tunisie se prépare pour ses prochaines échéances internationales. Sa polyvalence défensive et son expérience acquise en Europe devraient apporter stabilité et solidité à l'arrière-garde des Aigles de Carthage.

La Fédération tunisienne de football souligne l'importance de ce retour, en rappelant que les joueurs expérimentés comme Rekik sont essentiels pour construire un collectif compétitif et ambitieux sur la scène africaine et internationale.