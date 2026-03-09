Tunisie: Natation avec palmes - la Tunisie décroche 3 médailles d'or en Coupe du Monde en Italie

La sélection tunisienne de natation avec palmes a réalisé une performance exceptionnelle lors de la Coupe du Monde, étape Italie, en remportant trois médailles d'or et en battant plusieurs records nationaux. L'équipe est dirigée par l'entraîneur Saifeddine Bali.

Trois médailles d'or pour la Tunisie

Le nageur Youssef Haj Hussein a décroché deux médailles d'or :

200 m BF en 1:41.58

400 m BF en 3:38.60

La nageuse Sarra Ben Ahmed a également brillé en remportant la médaille d'or sur 400 m BF avec un temps de 3:56.78.

Ces performances soulignent la montée en puissance de la natation avec palmes tunisienne sur la scène internationale, confirmant le talent et la préparation rigoureuse des athlètes nationaux.

Outre les médailles, les nageurs tunisiens ont amélioré trois records nationaux :

Youssef Haj Hussein a établi un nouveau record sur 200 m BF, catégorie juniors.

Mohamed Amine Aloui a battu les records nationaux sur 200 m SF et 400 m SF, catégorie seniors, avec des temps respectifs de 1:24.17 et 3:06.39, se classant quatrième au classement général.

Ces résultats témoignent de l'excellence de la sélection tunisienne et de son ambition de continuer à briller sur la scène mondiale, mettant en avant le dynamisme et le professionnalisme du staff technique et des athlètes.