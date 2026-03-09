Tunisie: 3 milliards de dinars pour l'extension de Tunis-Carthage - Aérogare, tour de contrôle et infrastructures VIP

Le ministère des Transports a annoncé l'abandon définitif du projet de construction d'un nouvel aéroport, au profit d'un ambitieux programme d'extension de l'aéroport de Tunis-Carthage. Objectif : porter sa capacité d'accueil de 5 millions à 18,5 millions de passagers par an d'ici 2031, assurant ainsi son exploitation durable au-delà de 2050.

Le projet, inscrit dans le budget d'investissement 2026 de l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports, est estimé à 3 milliards de dinars. Il comprend la construction d'une nouvelle aérogare capable d'accueillir 11 millions de passagers par an, ainsi que la réhabilitation et l'extension partielle de l'aérogare existante pour porter sa capacité à 7 millions de passagers annuels.

Parmi les autres réalisations prévues figurent la construction d'un nouveau bâtiment technique, d'une nouvelle tour de contrôle, d'une unité de protection contre les incendies, ainsi que l'aménagement de salons VIP et d'un poste de police modernisé. Le projet inclut également la création d'une petite aérogare pour les personnalités de haut rang, une nouvelle centrale électrique et une station de pompage et de stockage d'eau pour répondre aux besoins accrus.

Les infrastructures pour les avions seront également améliorées, avec la réhabilitation et l'extension partielle des parkings et la mise à niveau du pont jouxtant l'aérogare actuelle. Le ministère des Transports envisage par ailleurs la réouverture de l'aéroport de Nefza-Hammamet après 2047, avec une liaison rapide vers Tunis-Carthage par train à grande vitesse, afin de renforcer la capacité globale d'accueil et accompagner le développement du trafic aérien national.