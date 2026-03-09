Tunisie: Ramadan - 32 commerces fermés et plus de 200 tonnes de produits alimentaires impropres détruites

8 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Au cours de la première moitié du mois de Ramadan 2026, l'instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires a saisi et détruit 203,970 tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation et procédé à la fermeture de 32 commerces alimentaires ouverts au public, selon un communiqué publié dimanche.

Depuis le début du mois sacré, les équipes de l'instance ont effectué 7 519 opérations de contrôle, soit en moyenne 95 inspections quotidiennes, couvrant plus de 6 000 établissements du secteur alimentaire, en plus de 90 analyses de laboratoire sur des produits suspects. L'instance a également dressé 197 procès-verbaux de saisie, enregistré 221 situations nécessitant un procès-verbal d'enquête et émis 464 avertissements écrits.

Les produits les plus concernés par les saisies et destructions sont les conserves de légumes marinés (40%), suivies des fruits secs (19,8%), poissons et produits de la pêche (9,1%), fruits et légumes frais (7,4%) et produits laitiers (4,5%). D'autres catégories concernées comprennent le chocolat et produits à base de cacao (3,6%), les matières premières pour pâtisserie (3%), les céréales et pâtes alimentaires (2,1%), les viandes et produits carnés (4%), les épices et condiments (1,5%), ainsi que les pâtisseries traditionnelles impropres à la consommation (1,1%).

Les causes principales de ces saisies sont la présence d'insectes et traces de rongeurs (35,9%), la moisissure ou l'altération des caractéristiques des produits (31,9%), la péremption (15,9%), le stockage et la vente dans des conditions non hygiéniques (8%), l'absence de marquage (2,2%) et le transport des denrées dans des conditions inadéquates (1,6%), ainsi que d'autres motifs liés à l'usage de contenants non adaptés ou à la présence d'additifs interdits (1,5%).

L'instance rappelle que ses interventions se poursuivent tout au long du Ramadan et appelle les citoyens à acheter leurs produits dans des points de vente réglementés, à vérifier les dates de péremption et la qualité des denrées, et à éviter les circuits informels et les produits d'origine inconnue. Pour signaler toute infraction, un numéro vert 80106977 est mis à disposition des citoyens.

