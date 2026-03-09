Tunisie: Ramadan - 32 commerces fermés et plus de 200 tonnes de produits alimentaires impropres détruites

Au cours de la première moitié du mois de Ramadan 2026, l'instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires a saisi et détruit 203,970 tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation et procédé à la fermeture de 32 commerces alimentaires ouverts au public, selon un communiqué publié dimanche.

Depuis le début du mois sacré, les équipes de l'instance ont effectué 7 519 opérations de contrôle, soit en moyenne 95 inspections quotidiennes, couvrant plus de 6 000 établissements du secteur alimentaire, en plus de 90 analyses de laboratoire sur des produits suspects. L'instance a également dressé 197 procès-verbaux de saisie, enregistré 221 situations nécessitant un procès-verbal d'enquête et émis 464 avertissements écrits.

Les produits les plus concernés par les saisies et destructions sont les conserves de légumes marinés (40%), suivies des fruits secs (19,8%), poissons et produits de la pêche (9,1%), fruits et légumes frais (7,4%) et produits laitiers (4,5%). D'autres catégories concernées comprennent le chocolat et produits à base de cacao (3,6%), les matières premières pour pâtisserie (3%), les céréales et pâtes alimentaires (2,1%), les viandes et produits carnés (4%), les épices et condiments (1,5%), ainsi que les pâtisseries traditionnelles impropres à la consommation (1,1%).

Les causes principales de ces saisies sont la présence d'insectes et traces de rongeurs (35,9%), la moisissure ou l'altération des caractéristiques des produits (31,9%), la péremption (15,9%), le stockage et la vente dans des conditions non hygiéniques (8%), l'absence de marquage (2,2%) et le transport des denrées dans des conditions inadéquates (1,6%), ainsi que d'autres motifs liés à l'usage de contenants non adaptés ou à la présence d'additifs interdits (1,5%).

L'instance rappelle que ses interventions se poursuivent tout au long du Ramadan et appelle les citoyens à acheter leurs produits dans des points de vente réglementés, à vérifier les dates de péremption et la qualité des denrées, et à éviter les circuits informels et les produits d'origine inconnue. Pour signaler toute infraction, un numéro vert 80106977 est mis à disposition des citoyens.