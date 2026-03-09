Tunisie: Plus de 11 000 infractions enregistrées pendant la première moitié de Ramadan 2026

Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations a annoncé, dans un communiqué, l'enregistrement de 11 282 infractions économiques entre le 1er et le 16 du mois de Ramadan 2026. Cette hausse représente une augmentation de 7,5 % par rapport à la même période en 2025, qui avait comptabilisé 10 496 infractions.

Ces résultats interviennent après 56 924 visites de contrôle effectuées sur le terrain, couvrant divers commerces et points de vente, en gros comme au détail. Les interventions ont concerné 2 489 zones réparties à travers l'ensemble du territoire national. Selon le ministère, ce bilan s'inscrit dans la stratégie de renforcement de la surveillance des prix, ainsi que dans la lutte contre les pratiques de monopole et la spéculation, afin d'assurer l'approvisionnement régulier en produits de première nécessité pendant le mois de Ramadan.