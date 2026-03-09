Sénégal: Diourbel - La SONACOS ouvre la trituration de l'arachide aux opérateurs de Touba

Diourbel — Le directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), El Hadji Ndane Diagne, a annoncé samedi l'ouverture de la trituration de l'arachide collectée à l'usine de Diourbel (centre) à des opérateurs de Touba disposant d'unités de transformation.

Invité du « Ndogou-débat » organisé par la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), il a indiqué que cette démarche s'inscrit dans une stratégie visant à accélérer la transformation locale des graines collectées dans la région. "Nous avons identifié certains opérateurs après une inspection de leurs installations pour vérifier la conformité de leurs machines. Une fois les tests techniques réussis et les analyses de qualité validées par l'Institut de technologie alimentaire (ITA), nous signerons avec eux des contrats pour la fourniture d'arachide", a-t-il expliqué en réponse à une question du correspondant de l'APS.

Selon lui, ces opérateurs produiront sous le contrôle de la SONACOS, qui restera propriétaire des graines et des produits issus de leur transformation. M. Diagne a estimé que cette initiative permettra de créer de nouveaux emplois dans la zone et d'impulser une dynamique industrielle locale, sous la supervision de la société nationale. Il a par ailleurs indiqué que la SONACOS travaille également à la remise en service d'anciennes machines pour relancer la trituration à l'usine de Diourbel.

"Nous avons déjà finalisé les premiers tests avec d'anciennes machines que nous sommes en train de remettre en service. Les résultats sont concluants et nous comptons démarrer la trituration dès cette année à Diourbel", a-t-il précisé, ajoutant que l'entreprise envisage aussi de récupérer des équipements provenant d'autres sites industriels pour renforcer les capacités de l'usine.

L'objectif, selon lui, est de parvenir à transformer l'ensemble de la production d'arachide collectée au niveau de l'usine de Diourbel. Le directeur général de la SONACOS a par ailleurs annoncé que l'usine de Diourbel avait déjà collecté 47 640 tonnes d'arachide à la date d'hier (vendredi). "L'année dernière, nous avions atteint un peu plus de 26 000 tonnes, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Cette année, nous sommes en phase de presque doubler ce volume. D'ici quinze jours, nous pensons atteindre les 50 000 tonnes à Diourbel", a-t-il fait savoir.