Sénégal: Entrepreneuriat féminin - Une enveloppe de 150 millions FCFA au profit des femmes de Dagana

Dagana — La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maimouna Dièye, a annoncé, samedi la disponibilité d'une enveloppe de 150 millions de francs CFA destinée à renforcer l'autonomisation économique des femmes du département Dagana (nord).

"Une enveloppe de 100 millions de francs CFA a déjà été mise sur la table. Après discussion avec madame le ministre de la Justice, nous avons décidé d'y ajouter une rallonge de 50 millions, ce qui fait au total 150 millions de francs CFA pour le département", a-t-elle déclaré. La ministre s'exprimait lors de l'étape de Dagana de la caravane de la Semaine nationale de la femme, organisée dans le département, à la veille de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, prévue dimanche.

Cette étape a également coïncidé avec la commémoration de Talatay Nder, un épisode marquant de l'histoire du Walo, au cours duquel des femmes du village de Nder s'étaient donné la mort le 7 mars 1820 pour échapper à l'esclavage et préserver leur dignité face à l'envahisseur maure. Selon elle, ce financement vise à faciliter l'accès des femmes aux ressources financières et à soutenir leurs initiatives entrepreneuriales, dans un contexte marqué par la volonté des autorités de promouvoir une autonomisation économique accrue des femmes.

Mme Dièye a indiqué que cette initiative s'inscrit dans la dynamique du plan de redressement économique et social mis en oeuvre par le gouvernement du Sénégal. Elle a également insisté sur l'importance du concept de "Jubbanti" qui repose, selon elle, sur une transformation structurelle fondée sur la transparence, l'éthique et l'efficacité dans la gestion publique. "Pour les femmes, cela se traduit par un meilleur accès aux ressources, la levée des barrières foncières et financières, ainsi que la formalisation des activités du secteur informel" , a-t-elle expliqué.

Maimouna Dièye a par ailleurs mis en avant les opportunités offertes par l'économie verte, notamment dans l'agriculture durable, les énergies renouvelables et la gestion des déchets, des domaines dans lesquels les femmes jouent déjà un rôle important.

Elle a en outre souligné le potentiel économique du Walo, notamment dans l'agriculture, la pêche et l'élevage, estimant que cette zone peut contribuer de manière significative à la souveraineté alimentaire et à la création d'emplois. La caravane de la Semaine nationale de la femme, entamée le 1er mars, doit prendre fin dimanche à Dakar, au Grand Théâtre, avec la célébration officielle de la Journée internationale des droits des femmes.