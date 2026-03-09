Sénégal: Saint-Louis - L'Intelligence artificielle et la responsabilité du journaliste au menu d'un 'Ndogou Presse'

8 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — L'Association des jeunes reporters de Saint-Louis (AJRSL) a organisé, samedi, la troisième édition de son "Ndogou Presse" à travers un panel consacré à "l'avènement de l'Intelligence artificielle et la responsabilité du journaliste", a constaté l'APS.

"Nous vivons aujourd'hui une véritable révolution technologique avec l'avènement de l'Intelligence artificielle (IA). Mais l'IA peut manipuler des images et faire des productions fausses. C'est au journaliste de faire preuve de rigueur et de discernement professionnel", a déclaré à cette occasion Abdoukhadre Dieylani Bâ, adjoint au préfet de Saint-Louis. S'exprimant à l'ouverture de ce panel qui s'est tenu au Lycée technique André Peytavin de Saint-Louis (LTAP), il a souligné que l'IA ne doit pas être perçue comme une menace au métier de journaliste.

Il a salué la tenue de l'activité, qui est selon lui "un moment de partage et d'échanges", et encouragé les Jeunes reporters de Saint-Louis à poursuivre la dynamique de promouvoir un journalisme responsable et éthique. Pour le journaliste Ben Makhtar Diop par ailleurs panéliste, l'IA ne doit pas se substituer à l'Intelligence humaine. "Nous sommes des êtres humains, nous avons créé l'Intelligence artificielle donc elle ne doit pas nous remplacer. Il y a des sources humaines, et l'IA ne peut pas interroger ces sources", a-t-il notamment assuré, relevant que le métier de journaliste requiert de la responsabilité et du professionnalisme.

De l'avis du journaliste Momar Alice Niang par ailleurs modérateur de ce panel, l'IA doit être considérée comme ou outil d'aide au journaliste mais elle ne doit pas remplacer le journaliste. Pour le président de l'Association des jeunes reporters de Saint-Louis (AJRSL), Bolo Diaw, l'Intelligence artificielle (IA) offre des opportunités inédites pour améliorer la qualité et la diffusion de l'information. Selon lui, elle soulève également des questions éthiques et de responsabilité pour les journalistes. Il a ainsi appelé à une "utilisation rationnelle" de l'Intelligence artificielle (IA).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.