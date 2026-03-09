Sénégal: Saint-Louis - L'Intelligence artificielle et la responsabilité du journaliste au menu d'un 'Ndogou Presse'

Saint-Louis — L'Association des jeunes reporters de Saint-Louis (AJRSL) a organisé, samedi, la troisième édition de son "Ndogou Presse" à travers un panel consacré à "l'avènement de l'Intelligence artificielle et la responsabilité du journaliste", a constaté l'APS.

"Nous vivons aujourd'hui une véritable révolution technologique avec l'avènement de l'Intelligence artificielle (IA). Mais l'IA peut manipuler des images et faire des productions fausses. C'est au journaliste de faire preuve de rigueur et de discernement professionnel", a déclaré à cette occasion Abdoukhadre Dieylani Bâ, adjoint au préfet de Saint-Louis. S'exprimant à l'ouverture de ce panel qui s'est tenu au Lycée technique André Peytavin de Saint-Louis (LTAP), il a souligné que l'IA ne doit pas être perçue comme une menace au métier de journaliste.

Il a salué la tenue de l'activité, qui est selon lui "un moment de partage et d'échanges", et encouragé les Jeunes reporters de Saint-Louis à poursuivre la dynamique de promouvoir un journalisme responsable et éthique. Pour le journaliste Ben Makhtar Diop par ailleurs panéliste, l'IA ne doit pas se substituer à l'Intelligence humaine. "Nous sommes des êtres humains, nous avons créé l'Intelligence artificielle donc elle ne doit pas nous remplacer. Il y a des sources humaines, et l'IA ne peut pas interroger ces sources", a-t-il notamment assuré, relevant que le métier de journaliste requiert de la responsabilité et du professionnalisme.

De l'avis du journaliste Momar Alice Niang par ailleurs modérateur de ce panel, l'IA doit être considérée comme ou outil d'aide au journaliste mais elle ne doit pas remplacer le journaliste. Pour le président de l'Association des jeunes reporters de Saint-Louis (AJRSL), Bolo Diaw, l'Intelligence artificielle (IA) offre des opportunités inédites pour améliorer la qualité et la diffusion de l'information. Selon lui, elle soulève également des questions éthiques et de responsabilité pour les journalistes. Il a ainsi appelé à une "utilisation rationnelle" de l'Intelligence artificielle (IA).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres