Sénégal: Thiès - Le Conseil municipal décore une dizaine de personnalités de la pour services rendus à la communauté

Le Conseil municipal de la ville de Thiès a décoré, samedi, de la "Médaille de la dignité", une dizaine de personnalités thiessoises pour services rendus à la communauté, a constaté l'APS.

La Médaille de la dignité, instituée par le Conseil municipal de la ville de Thiès, en est à sa première édition. Elle sera décernée chaque année à des hommes et femmes qui se sont distingués "pour services rendus à Thiès". "Nous louons le dévouement, l'engagement et le patriotisme de ceux qui se distinguent bravement dans l'effort de construction de la cité du rail (à travers cette distinction). Elle permet de célébrer aussi les valeurs fondatrices de notre ville : la justice et la paix, la dignité et la liberté", a dit le maire de la ville, Babacar Diop.

Les personnalités distinguées sont : Souleymane Kanté, président de l'association des délégués de quartiers de Thiès, Mgr André Guéye, ancien évêque de Thiès, Ramatoulaye Diagne Mbengue, ancienne rectrice de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, Idrissa Seck, ancien Premier ministre, ancien maire de Thiès, feu Serigne Saliou Touré, représentant du khalife général des mourides à Thiès.

Sur la liste des distinctions, figurent aussi feu Abdoulaye Diao dit Baba Diao, ITOC (industriel), Serigne Mounirou Ndiéguéne, khalife de Keur Mame El Hadji Amadou Barro Ndiéguéne, Mayoro Fall, inspecteur, principal du trésor à la retraite, Djiby Diagne "Mon parent", opérateur économique et feu Boubacar Diop dit Bouba Diakhao, ancien international sénégalais.

Pour lui, l'objectif est d'honorer "les braves hommes et femmes de notre panthéon local, qui doit nourrir le panthéon national". "Il n'y a pas de nation sans terroirs, la nation se nourrit des sucs, des sèves et des rêves des terroirs", a-t-il poursuivi. "En vérité, dit l'élu local, le Sénégal de demain se construit d'abord à partir des terroirs et par les terroirs". "C'est pourquoi les hommes et femmes qui se sont distingués par leur travail et leur générosité à l'endroit de nos populations, méritent les honneurs et la reconnaissance de notre ville", a justifié M. Diop.

"Nous avons voulu célébrer le sacrifice consenti au service de la communauté", a dit le maire, faisant allusion à la dizaine de "héros du rayonnement et du développement" de Thiès. "Vous avez construit la réputation de notre cité à travers le monde par le travail et par la vertu", leur a-t-il lancé. Il a relevé que "la plupart des hommes et femmes célébrés aujourd'hui, viennent de loin", ajoutant qu"'ils se sont battus toute leur vie durant pour gagner dignement leur place dans la société".