Sénégal: Koudédié Diaby Dramé, pionnière de l'excellence académique au CEM de Bakel commune

Bakel — Le parcours de Koudédié Diaby Dramé, première femme à diriger le Collège d'enseignement moyen de Bakel commune est un véritable modèle de leadership féminin et de persévérance. Elle a su hisser cet établissement, depuis son arrivée en 2018, parmi les meilleurs au Sénégal, avec des taux de réussite au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), dépassant régulièrement les 50% et atteignant parfois 98%.

Aujourd'hui, si le CEM de Bakel commune excelle et affiche de bon résultats, c'est en grande partie grâce au management rigoureux de Koudédié Diaby Dramé, également première femme principale d'un CEM dans le département de Bakel, région de Tambacounda (est).

De teint noir, la tête et le visage couverts d'un voile, la principale du CEM Bakel commune est assise dans son bureau derrière un pupitre où différents ouvrages et équipements pédagogiques sont exposés. Ses lunettes au visage, cette pionnière de l'excellence dégage beaucoup de sérénité et de quiétude, dans ses gestes, en cette période de Ramadan.

Née en 1981 à Médina Ndiathbé dans le département de Podor, Koudédié Diaby, explique qu'elle doit sa consécration à la tête de cet établissement à son amour pour les études, l'éducation et l'envie d'aller toujours plus haut.

Elle a fréquenté l'école élémentaire de son village natal et le collège de Mboumba (Podor) où elle obtient son Brevet de fin d'études moyennes (BFEM). Elle obtiendra par la suite son Baccalauréat au Lycée Charles De Gaulle de Saint-Louis en 2005, avant son orientation à l'université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.

En 2010, elle s'est résolue à faire une pause dans ses études supérieures en raison de sa situation matrimoniale, pour embrasser une carrière d'enseignante.

"C'était difficile de continuer mes études à cette époque. J'étais une femme mariée avec un bébé et deux enfants. Je me suis lancé par la suite dans l'enseignement en 2010, par la vacation", a-t-elle expliqué.

Mme Dramé a été affectée la même année à Bakel au CEM de Grimpalé, comme professeure d'histoire et géographie où elle a passé huit années avant de reprendre ses études supérieures à l'université, jusqu'à l'obtention d'un diplôme en master 2 en 2015 et un Certificat d'aptitude d'enseignement moyen (CAEM).

Une nouvelle mission entamée en 2018

Créé en 1981, le CEM de Bakel commune, était dirigé depuis sa création par des hommes. "En 2018, à la faveur d'un concours lancé pour un poste de principal, privilégiant une femme à la direction de cet établissement du département de Bakel, j'ai postulé avec sept autres candidats", a-t-elle rappelé.

"Je suis sortie gagnante de cette compétition disputée avec d'autres candidats, devenant ainsi la première principale de ce CEM qui compte aujourd'hui 894 élèves", a-t-elle ajouté, considérant sa nouvelle responsabilité comme un "nouveau pari", qu'elle exerce avec ses collègues dans un esprit d'équipe et d'ouverture.

Après des débuts difficiles, l'image du collège de Bakel commune s'est redorée davantage au fil des années grâce à sa touche féminine et un climat stable. "L'établissement a obtenu des résultats excellents, ravivant ainsi toute la communauté éducative autour de l'établissement", a-t-elle salué.

Koudédié Diaby Dramé, a indiqué que le CEM de Bakel commune est devenu un établissement d'excellence, affichant au BFEM des taux de réussite entre 85% et 98%. "En moyenne chaque année on tourne autour de 50% de réussite au BFEM", a-t-elle ajouté.

Devenu l'un des meilleurs au Sénégal, poursuit-elle, le CEM se distingue également avec deux admis successifs au concours du Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l'Équité (LYNAQUE).

Grâce à ces résultats, Koudiédia Diaby a été distinguée en 2023 comme meilleur principal du département de Bakel, en 2023. "Cette récompense, a-t-elle expliqué, est le fruit d'un engagement et de résultats obtenus dans un climat stable et apaisé".

Le CEM de Bakel commune compte 15 salles de classe, et 21 professeurs dont une dame. "Ces collègues sont très engagés, disponibles et dévoués et me soutiennent beaucoup dans le travail en toute franchise", dit-elle.

"Une Dame très humble et sociale..."

Aliou Tamba, professeur de français, d'histoire et géographie au CEM, décrit la principale Koudiédia Diaby Dramé, comme une dame d'une grande humilité et très sociable qui privilégie le management participatif dans la gestion de l'établissement.

"Son ouverture et son caractère humain et professionnel ont fait que tous les professeurs dont des ainés, lui accordent un grand respect", a-t-il ajouté, précisant qu'il est arrivé avant elle dans cet établissement.

"Au quotidien, elle se concerte avec nous avant toute décision concernant la gestion administrative de l'établissement, et assiste certains élèves issus de ménages vulnérables en leur offrant parfois le petit-déjeuner", a encore témoigné M. Tamba.

Koudédié Diaby Dramé, "est une femme très sociale, travailleuse et respectueuse", déclare à son tour, Abou Diallo, responsable du bureau de l'enseignement moyen (BMG) de l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Bakel.

Mariée et mère de trois enfants, Mme Dramé a aussi remercié son époux pour son soutien et sa compréhension.