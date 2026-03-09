Sénégal: Ndèye Penda Sow, une couturière engagée pour la dignité des personnes handicapées

Louga — Ndèye Penda Sow, couturière au marché central de Louga incarne le courage et la détermination face à un handicap survenu dans son enfance qui l'a empêché d'aller à l'école. Grâce à la couture, elle s'engage aujourd'hui pour la dignité et l'autonomisation des personnes handicapées.

Née à Louga, au quartier Keur Serigne Louga Est, Ndèye Penda Sow a grandi dans cette localité où elle a passé toute son enfance. Aujourd'hui couturière au marché central de Louga, elle incarne le courage et la détermination face aux épreuves de la vie.

Ndèye Penda Sow n'est pas née avec son handicap. C'est à l'âge de trois ans que la maladie est apparue, bouleversant sa vie et celle de sa famille. À cette époque, elle devait commencer l'école, mais la maladie l'en a empêchée.

Malgré cette situation difficile, elle n'a jamais cessé de croire en l'avenir. Soutenue par ses parents, qui ont toujours été à ses côtés, elle a réussi à se relever petit à petit. Ils l'ont aidée à se soigner et lui ont obtenu un appareil et des béquilles pour faciliter ses déplacements. "Mes parents m'ont beaucoup soutenue dans les moments les plus difficiles de mon enfance", raconte-t-elle avec émotion.

La couture, un métier pour se relever

Même si elle n'a pas pu aller à l'école, Ndèye Penda Sow a choisi de se former à un métier. Elle a ainsi intégré le Centre régional d'enseignement technique féminin (CRETF) de Louga où elle a suivi cinq années de formation en couture.

Après plusieurs années d'apprentissage et d'efforts, elle a obtenu son diplôme en 2010. Les responsables du centre ont ensuite cherché un financement pour l'aider à démarrer son activité. Faute de moyens, elle a dû attendre plusieurs années avant de concrétiser son rêve. Finalement, en 2019, elle parvient à ouvrir son propre atelier au marché central de Louga.

Grâce à un premier financement, elle achète des machines à coudre et ouvre également une petite mercerie. "Dans la vie, on avance petit à petit jusqu'à atteindre le sommet", explique-t-elle.

En 2022, le CRETF lui apporte un nouvel appui financier qui lui permet de renforcer l'équipement de son atelier. Aujourd'hui, elle vit principalement grâce à son métier. "Tout ce que je possède aujourd'hui, je l'ai obtenu grâce à la couture. Alhamdoulilah, je rends grâce à Dieu", confie-t-elle.

Un combat pour la dignité des personnes handicapées

Malgré son handicap, Ndèye Penda Sow ne se limite pas à son activité professionnelle. Elle s'engage aussi dans la vie de sa communauté. Elle a suivi une formation en développement personnel pour devenir femme leader et elle est aujourd'hui conseillère de quartier à Keur Serigne Louga Est.

Elle mène également des actions sociales pour aider les personnes handicapées, surtout les enfants. "Dans la vie, il faut toujours penser aux personnes qui sont dans le besoin", dit-elle.

Son parcours n'a pourtant pas été facile. Avant d'avoir son propre atelier, il lui était presque impossible de trouver quelqu'un prêt à l'accueillir dans un atelier de couture.

"Beaucoup pensaient qu'une personne handicapée ne pouvait pas faire ce métier. Certains disent que tu ne peux pas pédaler la machine ou faire la coupe", explique-t-elle.

Mais Ndèye Penda Sow a trouvé sa propre méthode. Assise à sa machine, elle réalise presque tout son travail, y compris la coupe. Pour elle, le plus important est d'aimer son métier et d'être prêt à faire des efforts pour réaliser ses rêves. Aujourd'hui, elle souhaite faire connaître son travail au niveau national et international pour montrer que le handicap n'empêche pas de travailler ni de réussir.

Elle lance aussi un appel aux autorités pour soutenir davantage les personnes handicapées, notamment dans la formation et l'accès au financement. Son rêve est de transformer un jour son atelier en une véritable entreprise afin de créer des emplois pour d'autres personnes handicapées.

Cependant, l'un de ses plus grands défis reste le déplacement. Elle espère pouvoir bénéficier d'un fauteuil roulant ou, encore mieux, d'une moto Jakarta modifiée qui lui permettrait de faire ses courses et de se déplacer plus facilement dans la ville. "Nous avons vraiment des problèmes de déplacement", souligne-t-elle.

Malgré tout, Ndèye Penda Sow continue d'avancer avec courage, convaincue que le handicap ne doit jamais être un obstacle à la dignité et au travail.