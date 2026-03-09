Sénégal: Saint-Louis - Absa Guissé, un engagement au service des jeunes et des femmes en situation de vulnérabilité

Saint-Louis — Assistante du directeur technique de l'ONG Le Partenariat et présidente de l'association 'Diapalanté', Absa Guissé s'illustre par un engagement constant en faveur des jeunes et des femmes en situation de vulnérabilité.

Mariée et mère de deux enfants, un garçon et une fille, elle assume avec fierté ce combat pour l'inclusion sociale et l'autonomisation des femmes.

Son parcours académique débute au lycée de jeunes filles Ameth Fall de Saint-Louis. Elle poursuivra ensuite ses études supérieures à l'université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, où elle obtiendra une maîtrise en ressources humaines.

"J'ai poursuivi mes études à l'UCAD où j'ai obtenu un master en ressources humaines, confie-t-elle dans un entretien accordé à l'APS, à l'occasion de la célébration ce 8 mars de la Journée internationale des droits des femmes.

Après ses études, elle embrasse une carrière professionnelle à travers plusieurs structures dont l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), avant d'intégrer des projets d'une ONG canadienne et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Elle rejoint par la suite l'ONG Le Partenariat.

Toujours en quête de perfectionnement, Absa Guissé bénéficie en 2006 d'une formation en communication à l'École supérieure de journalisme de Lille (ESJ Lille), en France.

Elle a également suivi un Master 2 en gestion des ressources humaines à l'Institut supérieur de management (ISM) de Saint-Louis, une opportunité offerte par l'ONG Le Partenariat.

Son engagement en faveur des jeunes et des filles vulnérables est né d'une volonté de contribuer à améliorer leurs conditions de vie.

"Je me suis dit que je devais m'engager pour que ces jeunes, surtout les jeunes filles en situation de vulnérabilité, puissent avoir une meilleure vie", explique-t-elle.

Selon elle, cet engagement s'inscrit dans la lutte pour la valorisation des femmes et contre les violences basées sur le genre (VBG), afin de permettre aux jeunes de s'épanouir et de contribuer au développement économique du Sénégal, conformément aux ambitions de la Vision Sénégal 2050.

Pour améliorer la condition des filles, Absa Guissé estime qu'il est essentiel de leur offrir les mêmes chances que les garçons dans tous les domaines et de revaloriser le rôle de la femme dans la société.

"Nous menons des actions de sensibilisation, de formation et d'insertion au profit des jeunes filles vulnérables exclues du système éducatif formel, notamment les jeunes mères isolées ou encore les femmes sortantes de prison, afin de leur redonner leur dignité", souligne-t-elle.

Par ailleurs coordinatrice adjointe de la CLAF (l'Association des anciennes du lycée Ameth Fall), elle encourage les jeunes filles à croire en leur potentiel et à affirmer leur leadership.

''La femme est l'épicentre du monde"

Contrairement à certains préjugés, Absa Guissé considère que la femme occupe une place centrale dans l'organisation de la société.

"La femme est l'épicentre du monde. Elle est éducatrice, mère et confidente. Si l'on se réfère à l'histoire, dans les royaumes d'autrefois, c'était souvent les femmes qui réglaient les conflits. Elles sont donc au coeur du dispositif", soutient-elle.

Elle estime toutefois que la célébration de la femme ne doit pas se limiter à la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, mais se poursuivre tout au long de l'année.

Depuis plusieurs années, Absa Guissé multiplie les initiatives en faveur des jeunes et des femmes en situation de vulnérabilité, en mettant l'accent sur l'éducation, la formation et l'insertion professionnelle, qu'elle considère comme la clé de leur autonomisation.

Créée en 1981, l'ONG Le Partenariat est une association de solidarité internationale visant à promouvoir la coopération entre les villes de Lille (France) et de Saint-Louis (Sénégal).

L'association 'Diapalanté', fondée en 2016, oeuvre quant à elle pour l'éducation, la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes en situation de vulnérabilité.