Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 09 mars 2026

revue de presse

Commerce africain - Lagos décroche l'organisation stratégique de l'IATF 2027

Dans le cadre de la promotion du commerce intra-africain, le Gouvernement fédéral nigérian procédera, à Lagos, le lundi 9 mars 2026, à la signature officielle de l'accord d'accueil de la Foire commerciale intra-africaine 2027 (IATF2027).

Cette cérémonie, organisée au Wole Soyinka Centre for Culture and Creative Arts, réunira plusieurs institutions continentales majeures engagées dans la transformation économique de l'Afrique.

L'accord sera signé conjointement avec la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), la Commission de l'Union africaine (CUA) et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Par cet acte, le Nigeria devient officiellement le pays hôte de l'une des plus grandes plateformes africaines dédiées au commerce et à l'investissement. (Source Fratmat)

Kenya : Les inondations meurtrières à Nairobi portent le bilan à 42 morts

De violentes pluies se sont abattues sur le Kenya depuis vendredi, provoquant des crues soudaines et des inondations meurtrières dans plusieurs régions du pays. Selon un communiqué gouvernemental publié tard dimanche soir, le bilan humain s’élève désormais à 42 morts, soit presque le double de l’estimation initiale de 23 victimes.

À Nairobi, la capitale, les précipitations torrentielles ont submergé des routes, emporté des véhicules et perturbé le trafic aérien au principal aéroport du pays. Les inondations ont également laissé de nombreux automobilistes bloqués pendant des heures sur des axes transformés en torrents. (Source Africanews)

PETROSEN dément une pénurie de carburants au Sénégal

La société nationale des pétroles du Sénégal, PETROSEN, a démenti dimanche des informations circulant sur les réseaux sociaux faisant état d’une prétendue pénurie imminente de gaz, d’essence et de gasoil dans le pays.

Dans un communiqué publié à Dakar, l’entreprise indique qu’un faux document, largement diffusé ces dernières heures sur certaines plateformes numériques et canaux de messagerie, lui attribue à tort l’annonce d’une rupture prochaine de l’approvisionnement en produits pétroliers.

La Direction générale de PETROSEN a rejeté « formellement et sans équivoque » ces informations qu’elle qualifie d’infondées et susceptibles de semer la confusion au sein de l’opinion publique. (Source Apanews)

Madagascar : Gen Y et Z « Officielles » - Un appel à la démission du Premier ministre

Une attaque frontale. C'est que les membres des organisations se désignant comme Gen Y et Gen Z « officielles » ont engagé contre Herintsalama Rajaonarivelo, Premier ministre, et des ministres qu'ils qualifient de « défaillants. » Dans une déclaration faite devant la presse, samedi, à la salle de conférence du stade Barea, Mahamasina, elles appellent à la démission du locataire de Mahazoarivo, ou bien « à la dissolution du gouvernement ».

Les deux organisations affirment que le chef du gouvernement « n'assume pas pleinement ses fonctions en tant que chef de l'administration », en ajoutant : « il apparaît également que plusieurs ministres ne maîtrisent pas leurs responsabilités (...). » Elles ajoutent, « qu'en principe, le Premier ministre ne devrait pas rester plus de 72 heures à son poste », brandissant le risque pour le pays de « sombrer dans le désordre ». (Source L’Express de Madagascar)

Congo-Brazzaville : Le bilan de Denis Sassou-Nguesso au cœur de la présidentielle

À Brazzaville, le pays se prépare à un rendez‑vous électoral majeur fixé au 15 mars 2026 : la présidentielle qui déterminera le chef de l’État pour les cinq prochaines années. Le scrutin intervient dans un contexte politique tendu, alors que le président sortant, Denis Sassou‑Nguesso, vise un nouveau mandat après avoir cumulé 41 années de pouvoir au total.

Depuis plusieurs mois, la campagne du camp présidentiel met en avant le bilan économique affiché par l’exécutif et promet de poursuivre la trajectoire engagée. Les partisans de Sassou‑Nguesso assurent que des bases solides ont été posées récemment pour renforcer la croissance et améliorer les infrastructures, et qu’un nouveau quinquennat permettra de consolider ces acquis. (Source beninwebtv)

Gabon : Le gouvernement rejette les accusations de torture de Sylvia Bongo et menace les médias qui les relaient

Le gouvernement gabonais a rejeté dimanche les accusations de torture formulées par l’ancienne Première dame Sylvia Bongo lors d’une interview accordée à la chaîne France 24. Lors d’une conférence de presse, le ministre de la Communication Germain Biahodjow a dénoncé des « allégations diffamatoires » visant les autorités gabonaises.

Selon lui, ces accusations reposent sur « des contrevérités et des récits déformés », amplifiés par certains médias occidentaux. Le ministre a également mis en cause la diffusion de ces informations sans vérification préalable, estimant qu’elles participent à une campagne de désinformation contre le Gabon. (Source Africa Radio)

Afrique du Sud : Le pays veut produire du Lenacapavir, traitement préventif contre le VIH

Les premières injections de Lenacapavir, traitement préventif révolutionnaire contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), ont récemment débuté sur le continent africain. En Afrique du Sud, le déploiement public ne devrait plus tarder, et le pays compte aussi se lancer dans une fabrication locale du traitement.

Le Lenacapavir est un nouveau traitement préventif qui, grâce à deux injections par an, peut remplacer des prises des médicaments quotidiennes « PrEp » orales plus contraignantes. Un traitement révolutionnaire qui a notamment été lancé au Kenya à la fin du mois de janvier. (Source RFI)

Guinée : Doumbouya rappelle plusieurs ambassadeurs à l’étranger

Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a décidé de rappeler avec effet immédiat douze ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Guinée en poste à l’étranger.

Le décret, lu dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 mars 2026, ne précise pas les raisons de cette décision.

Toutefois, il charge le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger de prendre les dispositions administratives nécessaires. (Source guinee7.com)

Francis Ngannou et le PFL : Promesse inachevée ou faux départ pour le MMA africain ?

L’emblématique combattant camerounais Francis Ngannou et la ligue américaine de MMA Professional Fighters League (PFL) ont mis un terme à leur collaboration, quelques mois seulement après les débuts timides de la branche africaine de l’organisation.

Menée discrètement, la séparation actée ces derniers jours enterre les ambitieuses promesses de développement du MMA sur le continent, dont « The Predator » devait être la pierre angulaire. Ce divorce, bien que prévisible tant les signes de désamour s’accumulaient, laisse le PFL Afrique orphelin de sa tête d’affiche, sans qu’un successeur de stature internationale ne se soit encore imposé. (Source Africapresse)

Comores : La production des pièces d’identité temporairement suspendue

Aux Comores, la production des documents biométriques, notamment les cartes nationales d’identité et les passeports, est suspendue du 6 au 26 mars 2026 pour des raisons techniques liées au changement de prestataire, a annoncé le ministère de l’Intérieur. Cette suspension intervient dans le cadre de la transition entre l’ancien prestataire Semlex et la société néerlandaise GenKey, qui prendra en charge la production des documents à partir d’avril 2026.

Les autorités indiquent que les données des citoyens comoriens seront désormais hébergées aux Comores et que les habitants de l’île d’Anjouan pourront prochainement demander leurs pièces d’identité directement sur place. (Source Africa 24)







