Angola: Cuanza-Norte coordonne le soutien aux victimes de l'accident de Cuanza-Sul

Ndalatando — Le Gouvernorat de Cuanza-Norte travaille en collaboration avec les provinces de Luanda, Huambo et Cuanza-Sul afin de soutenir les victimes de l'accident de la route survenu samedi matin à Bica d'Água, dans la municipalité de Munenga, a annoncé le gouverneur provincial, João Diogo Gaspar.

S'adressant à la presse dimanche lors d'une visite aux blessés hospitalisés à l'hôpital municipal de Cambambe, à Dondo, le gouverneur a déclaré que Cuanza-Norte apporte son soutien aux familles touchées et suit l'évolution de l'état de santé des patients. Cette visite avait pour but de superviser l'aide apportée aux blessés et de s'informer sur leur état de santé. João Diogo Gaspar a lancé un appel aux automobilistes et aux transporteurs routiers, les exhortant à la prudence au volant et à l'entretien régulier de leurs véhicules.

Il a souligné que le transport de passagers exige une plus grande responsabilité afin d'éviter toute perte de vie humaine. Certains patients sont hospitalisés à Dondo en raison de la proximité du lieu de l'accident, tandis que d'autres ont été transférés aux hôpitaux provinciaux et généraux de Cuanza-Norte, à Ndalatando. Selon des sources hospitalières, l'état des patients est stable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'accident, impliquant un bus reliant la province de Huambo à Luanda, a fait pour l'instant 24 morts et 23 blessés, dont huit grièvement. La police de la circulation et de la sécurité routière de Cuanza-Norte attribue l'accident au mauvais état technique du véhicule, qui aurait eu une défaillance de ses freins.