Angola: L'évêque de Namibe lance un appel à la protection de la mer

Moçâmedes — L'évêque du diocèse de Namibe, Dom Dionísio Hisilenapo, a lancé samedi à Moçâmedes un appel à un effort concerté pour conserver et protéger la mer, afin de garantir la survie de l'humanité et l'équilibre écologique.

Le prélat a lancé cet appel lors d'une messe d'action de grâce célébrée sur le front de mer de Moçâmedes, dans le cadre de la 65e édition du Festival de la Mer, qui a débuté le soir. Il a rappelé que la mer est une source de revenus pour le pays et que, par conséquent, sa préservation doit être l'affaire de tous. À cet égard, il a souligné l'importance de sensibiliser et d'éduquer la population de Namibe à l'environnement.

L'évêque a exhorté le Gouvernorat provincial de Namibe à renforcer la surveillance maritime afin de prévenir le chalutage de fond, qui compromet l'équilibre environnemental et la durabilité économique. Il a souhaité que les festivités de la Mer soient célébrées sous le signe de l'amour, de la discipline, de la solidarité et de l'unité, valeurs qui caractérisent les habitants de Namibe.

Les festivités de la Mer comprennent, entre autres, une exposition de plus de 100 entreprises liées à la pêche, l'agriculture, l'hôtellerie et le tourisme, le commerce, les pierres ornementales, la culture et l'artisanat. Le site de l'événement dispose également d'espaces dédiés aux activités sportives, aux activités pour enfants et aux activités culturelles, ainsi que d'une aire de restauration.