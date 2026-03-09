Tunisie: Le spectacle ' Nouba Mhayer Sika' avec Mohamed Ben Saleh et Dorsaf Hamdani sous la direction de Nabil Zommit à l'ouverture festival « Tarnimet » de La Rachidia

TUNIS — La 11ème édition du festival « Tarnimet », organisé par l'association La Rachidia, s'est ouverte samedi soir au Théâtre municipal de Tunis marquée par le spectacle « Nouba Mhayer Sika», avec Mohamed Ben Saleh et Dorsaf Hamdani, sous la direction du maestro Nabil Zommit.

Le programme de la soirée a comporté une sélection de chansons tunisiennes issues du répertoire musical allant des années 60 aux années 80, d'artistes tunisiens de renom tels que Naâma, Oulaya et Hédi Jouini, dans le but de rapprocher les nouvelles générations du patrimoine musical national.

L'artiste Mohamed Ben Saleh a interprété des chansons tunisiennes authentiques, dont « Chaghalitni », « Yalli Dahlimni », « Dar El Felek » et « Mnaira ». Le programme comprenait également les chansons « Yaiech'ha wa Yahmiha », « Ya Mdawin Enness » et « Malak Ya Malak ».

Parmi les morcaux présentés par l'artiste Dorsaf Hamdani figure « Nadhra min aïnki tsa'harni », « Badaltini ya khayna », « Yama ya ghaliya », « Ya Zine al-Sahra », « Howa yama lasmar yama » et « Makhoul andhara' ».

Cette édition de « Tarnimet » est baptisée en hommage au célèbre chef d'orchestre et compositeur tunisien Mohamed Triki (1899-1998), l'une des figures les plus éminentes de la Rachidia et le deuxième à avoir pris la tête de son orchestre. Triki est l'une des personnalités qui ont joué un rôle essentiel dans la transcription des Noubas du malouf tunisien. Il les a rassemblés après avoir écouté les maîtres du malouf dans les villes et villages andalous, puis transcrits sous forme de notes de musique avant qu'ils ne soient enregistrés pour la première fois à La Rachidia sous la présidence du regretté Mustapha Sfar.

Le président de l'association de La Rachidia de musique tunisienne, Anis Sghaier, a déclaré à l'agence TAP que la présentation de ce concert s'est fait en réponse à la demande du public, dont une partie n'avait pas pu assister à sa représentation lors des célébrations du 90ème anniversaire de l'association en décembre 2025. Il a ajouté que la nouvelle nouba composée par le musicien Saleh El Mahdi a été arrangée musicalement par l'orchestre de La Rachidia et présentée pour la première fois au public par l'association, précisant que sa reprise aujourd'hui est une occasion de la faire redécouvrir à un public plus large.

Sghaier a souligné que « Nouba Mhayer Sika » représente un effort musical du Dr Saleh El Mahdi, car cette composition ne contenait à l'origine aucune Nouba parmi les noubas traditionnelles du malouf. L'oeuvre est restée pendant des années conservée dans les archives avant que la famille du musicien défunt ne la présente à la Rachidia il y a près de cinq mois, dans le cadre d'une initiative qui comprenait également le don de documents et de joyaux musicaux qui ont contribué à la création d'une exposition permanente résumant la mémoire de Saleh El Mahdi et sa carrière au service de la musique tunisienne.

Le président de l'association a souligné que la Rachidia cherche, à travers ces manifestations, à renforcer la présence du patrimoine musical tunisien auprès des jeunes, précisant que le public des spectacles compte aujourd'hui un nombre croissant de jeunes grâce aux moyens de communication modernes et au bon choix des oeuvres présentées, ce qui reflète la continuité de la mission de la Rachidia dans la préservation du malouf et de la chanson tunisienne et leur transmission aux nouvelles générations.

Le programme de la 11e édition du festival « Tarnimet » se poursuit jusqu'au 14 mars, avec au programme ce soir, 8 mars, du spectacle de Mohamed Ali Chebil. Le 12 mars, ce sera au tour du spectacle « PROJECT » de l'artiste Malek Lakhoua, suivi le 13 mars du spectacle « Nassim Al Wasl » dirigé par Cheikh Noufel Zariat et se terminera par le spectacle « Layali Zmen » présenté par la troupe de La Rachidia.