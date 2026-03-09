Angola: Le ministre des R.E souligne la contribution des femmes diplomates

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a souligné dimanche la contribution essentielle des femmes diplomates angolaises, qui ont représenté l'Angola avec dignité sur la scène internationale.

Dans un message faisant allusion à la Journée internationale des femmes (8 mars), qui ce célèbre le même jour, et auquel l'ANGOP a eu accès, le ministre a insisté sur leur travail au sein des missions diplomatiques et des instances internationales, travail indispensable au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les peuples. Selon le ministre, le travail des femmes diplomates est accompli avec professionnalisme, compétence et un profond patriotisme, contribuant ainsi à affirmer le rôle de l'Angola dans le monde.

Il considère qu'en Angola, les femmes jouent un rôle déterminant dans la construction de la nation, participant activement à la lutte pour la liberté, à la consolidation de la paix et au développement culturel, social et économique continu du pays. Pour Téte António, l'engagement, l'intelligence et le leadership des femmes continuent de contribuer positivement au progrès de la société angolaise.

« Dans sa noble mission de mère, d'éducatrice et de pilier de la famille, elle se révèle aussi une grande guerrière, capable d'affronter les défis avec détermination, dignité et un esprit de résilience », a déclaré le ministre, pour qui le monde devrait célébrer aujourd'hui la bravoure, la sensibilité, le dévouement et le courage des femmes, qualités qui, à travers l'histoire, ont été une source de vie, d'espoir et de transformation.

Il reconnaît ainsi la force, la résilience et la générosité des femmes, dont la contribution est indispensable au bien-être des familles, au progrès des nations et à la construction d'un monde plus juste et solidaire. La Journée internationale des femmes est célébrée le 8 mars, date reconnue par les Nations Unies. En cette journée, on commémore la lutte des femmes pour leur participation, sur un pied d'égalité avec les hommes, à la société et à leur plein épanouissement en tant qu'individus.