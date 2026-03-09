Angola: La Banque YETU met en lumière le rôle des femmes dans la société angolaise

Luanda — Samedi dernier, la Banque YETU a organisé samedi une marche de cinq kilomètres sur le front de mer de Luanda afin, entre autres objectifs, de souligner le rôle des femmes dans la société angolaise, à l'occasion de la Journée internationale des femmes (8 mars).

Selon un communiqué de presse consulté par l'ANGOP, cette activité a permis aux employés de l'institution et à leurs familles de partager un moment de convivialité, de sport et de reconnaissance du rôle des femmes dans la société angolaise. Par cette initiative, la Banque YETU souhaite renforcer l'esprit d'équipe parmi ses employés et honorer le dévouement, la résilience et le potentiel de transformation des femmes, tant au sein de l'institution que dans la société.

La Banque explique que cette marche s'inscrit dans un ensemble d'actions internes visant à promouvoir le bien-être et à valoriser le capital humain, piliers essentiels au développement durable de l'organisation. Outre la promotion de modes de vie sains, cet événement renforce le positionnement de la Banque YETU comme une institution qui valorise ses employés et promeut un environnement de travail fondé sur la coopération, l'inclusion et le respect. Cette initiative se déroule dans un climat de célébration et de partage, soulignant l'engagement de l'institution à contribuer à une société plus équilibrée et participative.