Afrique: Journée du 8 mars - Leila Bouamatou, la femme et leader de banque mauritanienne qui inspire le continent

Administratrice Directrice Générale de la Générale de Banque de Mauritanie (GBM), Leila Bouamatou pilote des mains de Marquise cette institution, leader sur la place bancaire de Nouakchott.

Figure de proue et première femme Administratrice Directrice Générale de banque en Mauritanie (GBM), cette Docteure en économie, formée dans des institutions prestigieuses en Suisse, Espagne, Tunisie, RoyaumeUni et États-Unis, incarne l'alliance de l'exigence intellectuelle et du pragmatisme stratégique.

Décorée le 28 novembre 2025 de l'insigne de Chevalier de l'Ordre National du Mérite des mains du Président de la République, SEM Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Dr Leila Bouamatou fait montre d'un management avec dextérité dans un style "performer". Sous son leadership, la banque a opéré une transformation majeure axée sur la digitalisation, le financement des PME et le lancement pionnier d'une division de finance islamique adaptée au marché local.

Dr Leila Bouamatou, ADG de GBM tisse sa toile et impose son leadership

Une voix influente et forte au service du développement inclusif du continent africain

Figure incontournable du développement économique, elle conserve sa place, depuis plusieurs années, au palmarès des 100 personnalités qui transforment l'Afrique ; un classement qui distingue les leaders bâtissant les mutations structurelles du Continent.

En 2023 et 2024, elle rejoint également le cercle très restreint des CEO africains les plus influents, consacrant un parcours marqué par l'audace, l'innovation et une capacité rare à faire bouger les lignes.

À la tête de la Générale de Banque de Mauritanie (GBM), Dr Bouamatou a piloté la numérisation intégrale des services de la Banque, le renforcement décisif du financement des PME et la création d'un département de finance islamique, parfaitement aligné avec les attentes du marché mauritanien. Sur la scène internationale, Forbes l'a classée parmi les 10 leaders africains les plus talentueux et influents de moins de 40 ans, tandis qu'en 2022, l'Institut Choiseul la positionnait 2e leader africain le plus influent de sa génération.

Elle est également citée à deux reprises dans le classement des 100 femmes africaines les plus influentes d'Avance Media. Docteure en économie, formée dans des institutions prestigieuses en Suisse, Espagne, Tunisie, RoyaumeUni et États-Unis, Dr Bouamatou incarne l'alliance de l'exigence intellectuelle et du pragmatisme stratégique.