Sénégal: Awa Marie, alias 'Les Douceurs d'Ève' - La créatrice qui simplifie la cuisine des femmes

Derrière le nom « Les Douceurs d'Ève » se cache Awa Marie, une créatrice de contenus culinaires suivie par une communauté de femmes venues d'horizons divers. À travers ses recettes, ses astuces d'organisation et ses conseils du quotidien, elle s'est imposée comme une référence pour celles qui cherchent à simplifier leur vie en cuisine, notamment pendant le mois de Ramadan.

Chez elle, la cuisine n'est pas seulement une passion récente. L'histoire commence très tôt. À 13 ans, bien avant que les réseaux sociaux ne deviennent un véritable métier, Awa Marie partage déjà ses recettes avec ses amis sur Snapchat. « J'ai toujours aimé la création de contenus et le partage », confie-t-elle. Petit à petit, sa passion prend de l'ampleur. Elle ouvre d'autres pages où chacun peut publier ses recettes, permettant ainsi de découvrir des plats venus d'ailleurs. Avec l'arrivée d'Instagram (179.000 abonnés) et de TikTok(3millions d'abonnés), elle poursuit l'aventure et développe progressivement sa communauté.

Cette passion pour la cuisine, elle la doit avant tout à sa mère. « Elle adore cuisiner et recevoir. C'est elle qui m'a transmis l'amour de la cuisine », raconte-t-elle. Très jeune, Awa Marie aime rester à ses côtés pour observer, apprendre et reproduire les gestes. Aujourd'hui, la créatrice revendique une cuisine cosmopolite. Si les plats sénégalais occupent une place importante dans son univers, elle aime aussi explorer d'autres horizons culinaires. « J'aime tester un peu de tout : les cuisines indienne, asiatique, libanaise ou arabe », explique-t-elle. Une manière pour elle de faire voyager ses abonnés tout en leur proposant des recettes accessibles.

La cheffe des tips

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais la page Les Douceurs d'Ève ne se limite pas aux recettes. Très vite, Awa Marie y intègre des conseils pratiques destinés aux femmes et aux mamans. Organisation du quotidien, astuces en cuisine ou idées de menus : son objectif est clair, faciliter la vie de sa communauté. « Je crois beaucoup en la sororité. Si je peux faire quelque chose pour simplifier le quotidien des femmes, je le fais avec plaisir », affirme-t-elle.

Cette volonté d'aider les femmes a notamment donné naissance à son premier e-book spécial Ramadan. L'idée lui est venue alors qu'elle s'apprêtait à vivre son premier mois de jeûne avec sa fille. « Je voulais m'organiser pour avoir un Ramadan sans stress », raconte-t-elle. Elle commence alors par dresser des listes de repas pour elle-même, avant de décider de les partager avec sa communauté.

Un e-book comme référence ramadan

Le guide propose ainsi 30 jours de menus complets, avec des idées de ndogou salés et sucrés, des sauces sénégalaises, des desserts comme le thiakry, mais aussi des jus et des infusions. Un outil pensé pour alléger la charge mentale des femmes durant cette période.

La création de contenus est aujourd'hui son activité principale. Un travail exigeant qui demande beaucoup de temps et d'énergie. « Une vidéo d'une minute peut me prendre plusieurs heures de tournage », explique-t-elle. Mais l'engagement de sa communauté et les collaborations avec des marques lui permettent de vivre pleinement de cette activité.

Le succès de son e-book lui a également permis de mesurer l'ampleur de son audience. « J'ai découvert que j'avais des abonnés dans plus de cinquante pays », confie-t-elle avec surprise. Une expérience qui confirme, selon elle, la puissance du digital.

Pour l'avenir, Awa Marie souhaite continuer à développer des projets dans cet univers numérique. Si certains pourraient imaginer un livre de recettes en version papier, elle privilégie pour l'instant le digital, qu'elle juge plus accessible et plus adapté à son public.

À travers Les Douceurs d'Ève, la jeune créatrice poursuit ainsi un objectif simple : partager sa passion pour la cuisine tout en aidant les femmes à gagner du temps et à alléger leur quotidien.