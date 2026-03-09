Sénégal: 8 mars - Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux femmes

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée ce 8 mars, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a rendu hommage aux femmes du Sénégal et du monde à travers un message publié sur sa page Facebook.

Dans sa déclaration, le chef de l'État salue le rôle déterminant des femmes dans la société. « En cette Journée internationale des droits des femmes, je rends hommage aux femmes du Sénégal et du monde. Par leur courage, leur travail et leur sens des responsabilités, elles font avancer nos sociétés », a-t-il écrit.