Angola: Le programme Caldo da Poeira rend hommage au musicien Bangão

7 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Luanda — Le musicien angolais Bernardo Jorge « Bangão » sera honoré le 29 de ce mois, à Luanda, dans le cadre du programme Caldo do Poeira, une initiative de la radio nationale d'Angola (RNA).

Selon une note de presse parvenue samedi à l'ANGOP, l'événement bénéficiera du soutien instrumental de Banda Movimento et produira les musiciens Mister Kim, Guilhermino, Fiel Didi, Chilola de Almeida et Mito Gaspar. Le tribut comprendra également des interventions de Malú et Chiquinha Bangão. Le musicien Bangão, né en 1962 dans le quartier de Sambizanga (Luanda), était l'un des plus grands interprètes du style musical Semba, reconnu pour sa voix remarquable et les paroles qui représentaient la vie quotidienne de la société angolaise.

Au cours de sa carrière, il a enregistré trois albums, notamment « Sembele », « Cuidado » et « Estou de Volta ». Le musicien est mort des suites de maladie le 17 mai 2015 à l'âge de 53 ans en Afrique du Sud. Le « Caldo da Poeira » est un projet de la Radio Nationale d'Angola (RNA) qui est revenu en 2025, pour honorer des figures de la musique angolaise et sauver les rythmes populaires urbains. Il est souvent réalisé dans l'espace Prova D'Arte, à Miramar (Luanda), avec le soutien instrumental de Banda Movimento. Depuis 2025, le projet a déjà rendu hommage aux musiciens David Zé, Urbano de Castro, Artur Nunes, Tony do Fumo, Zecax et Carlos Burity.

