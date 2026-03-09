Angola: Le Chef de l'État se rend à Lisbonne

Luanda — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a quitté Luanda dimanche pour Lisbonne afin d'assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président portugais, António José Seguro, qui aura lieu lundi.

Parmi les projets phares figure la création d'un corridor vert et numérique entre le port de Sines au Portugal et Barra do Dande en Angola. Cette initiative vise à faciliter les échanges commerciaux, à améliorer la logistique et à promouvoir des solutions durables. Dans le domaine de la défense et de la sécurité, la coopération est structurée par un programme-cadre valable jusqu'en 2026, qui comprend des initiatives en matière de cyberdéfense, d'hydrographie et de sécurité maritime.

Ce programme vise à renforcer les capacités institutionnelles et techniques, contribuant ainsi à une plus grande stabilité et à une meilleure protection des espaces maritimes et numériques. Dans le domaine de l'éducation et de la culture, le partenariat reste actif grâce aux programmes menés par l'Institut Camões, notamment l'octroi de bourses d'études, le soutien à l'enseignement du portugais et la promotion des échanges universitaires et culturels entre les deux pays, des initiatives qui renforcent les liens historiques et linguistiques unissant l'Angola et le Portugal.

Dans le secteur financier, le Portugal a apporté une assistance technique à l'Angola en matière de gestion de la dette publique et d'administration du Trésor public, contribuant ainsi au renforcement de la gouvernance économique et de la viabilité financière.

De manière générale, les relations entre l'Angola et le Portugal se caractérisent par un dialogue politique régulier et de haut niveau, ainsi que par une présence significative d'entreprises portugaises sur le marché angolais. En 2024, l'Angola s'est également distingué comme l'un des principaux bénéficiaires de l'Aide publique au développement (APD), ce qui souligne l'importance stratégique de cette coopération bilatérale dans le cadre des relations entre les deux pays.