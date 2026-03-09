Afrique du Nord: Dans la médina de Tunis, Dar Monastiri fait revivre l'art de la calligraphie arabe

TUNIS — Au détour d'une ruelle discrète de la médina de Tunis, non loin du mausolée de Sidi Mahrez, une grande porte en bois peinte en vert attire le regard. Derrière ce seuil, dissimulée dans le calme d'un quartier ancien, se dévoile Dar Monastiri (parfois appelée Dar Mestiri), une grande demeure du début du 19e siècle qui abrite aujourd'hui le Centre national de la calligraphie.

Entre les murs épais de cette demeure autrefois propriété d'une famille de notables, le geste patient des calligraphes dialogue désormais avec l'histoire de la médina.

Située au numéro 9 de la rue Monastiri, cette maison appartient au riche tissu architectural de la médina de Tunis, inscrite en 1979 sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La vieille ville, fondée à partir du VIIe siècle autour de la grande mosquée de la Zitouna, rassemble environ 700 monuments historiques -- mosquées, médersas, fondouks, palais et demeures aristocratiques- qui en font l'un des sites patrimoniaux majeurs du monde arabo-musulmane.

Par ailleurs, l'art de la calligraphie arabe, enseigné aujourd'hui dans ces lieux, a été inscrit en 2021 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, dans le cadre d'une candidature conjointe présentée par plusieurs pays arabes, dont la Tunisie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

▪︎ Une demeure offerte à un notable de Tunis

La construction de Dar Monastiri remonte au règne de Mahmoud Bey (1814-1824). Selon les sources historiques, la maison aurait été édifiée par le prince Hussein, fils du bey, avant d'être offerte à Mohamed Monastiri, l'un des notables de Tunis et important chaouachi (artisan et marchand de chéchias).

L'historien et homme d'État tunisien Ahmed Ibn Abi Dhiaf évoque la place occupée par ce personnage dans la société de la capitale au début du 19e siècle. À sa mort en 1821, la demeure fut transmise à son fils, qui poursuivit l'activité commerciale familiale dans le souk des chaouachines.

Ahmed Ibn Abi Dhiaf (1802-1874) est l'auteur de l'ouvrage historique majeur Ithaf Ahl al-Zaman, dans lequel il décrit la vie politique et sociale de la Tunisie husseinite et évoque les grandes familles de la capitale, parmi lesquelles figurait la famille Monastiri.

L'architecte et historien français Jacques Revault a également documenté ce type de résidences urbaines dans son étude de référence Palais et demeures de Tunis (XVIIIe-XIXe siècles), publiée initialement en 1971 et rééditée en 1983 par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Dans ce volume d'environ 470 pages, le chercheur dresse un inventaire détaillé des palais et grandes demeures édifiés aux 18e et 19e siècles, analysant l'évolution des plans, des matériaux et des décors sous les dynasties mouradite et husseinite.

Au fil du temps, Dar Monastiri passa entre plusieurs mains. Une partie de la propriété revint à l'État tandis qu'une autre fut acquise par la famille Fourati, qui entreprit d'importants travaux de restauration à la fin du 19e siècle.

▪︎ Une architecture typique des grandes maisons de la médina

Comme la plupart des grandes demeures de la vieille ville, Dar Monastiri s'organise autour d'un vaste patio central qui constitue le coeur de la maison. Les pièces d'habitation s'articulent autour de cette cour intérieure, suivant une organisation caractéristique de l'habitat traditionnel tunisien.

Le visiteur est d'abord accueilli par une grande porte à deux battants percée d'une petite ouverture appelée bab el-khoukha, utilisée autrefois pour entrer sans ouvrir le portail principal. La maison comprend deux niveaux bordés de galeries à arcades. Certaines salles adoptent un plan en T, inspiré de l'« iwan », une forme architecturale largement répandue dans les demeures de prestige du monde islamique.

À l'étage, les fenêtres sont ornées de moucharabiehs, appelés localement « qannariyya », qui permettent de préserver l'intimité de la maison tout en laissant circuler l'air et la lumière. Les murs sont décorés de carreaux de céramique aux motifs traditionnels dominés par des tonalités vertes et jaunes. Marbre, stuc sculpté et bois ouvragé complètent cet ensemble décoratif marqué par l'influence de l'esthétique andalou-mauresque.

Selon Yassine Mokrani, directeur du Centre national de la calligraphie et conservateur principal du patrimoine à l'Institut National du Patrimoine, la demeure possédait également plusieurs dispositifs traditionnels de collecte des eaux de pluie. « Les grandes maisons de la médina accordaient une importance particulière à la gestion de l'eau. À Dar Monastiri, on trouve encore des citernes appelées majels, et il est très probable qu'un puits ait également existé », explique-t-il.

Il souligne aussi que l'épaisseur des murs, qui peut atteindre près d'un mètre, permettait de maintenir une température relativement fraîche en été et de conserver la chaleur en hiver.

▪︎Demeure historique, lieu de transmission

Classée monument historique en 1922, Dar Monastiri a connu plusieurs fonctions au cours du 20e siècle. Elle a successivement accueilli un institut des arts et métiers, puis des structures dédiées à l'enseignement des arts traditionnels : Institut des Arts et Métiers (1924), Office de l'Enseignement de l'Artisanat (1933), puis Centre régional des arts tunisiens à partir de 1940.

Après une importante campagne de restauration menée en 1992 par l'Institut National du Patrimoine -- anciennement Institut national d'archéologie et d'art (INAA) jusqu'en 1993 -- la demeure a retrouvé une vocation culturelle. Elle fut notamment le siège du Centre national de traduction, l'actuel Institut de traduction de Tunis installé aujourd'hui à la Cité de la Culture, avant d'accueillir, depuis 2017, le Centre national de la calligraphie.

Aujourd'hui, dans les salles qui entourent le patio, des élèves de différents âges s'initient aux subtilités de cet art ancestral. Les formations s'étendent sur plusieurs années et couvrent plusieurs styles d'écriture arabe, dont le naskh, le diwani, le thuluth, la rqaa et le style maghrébin, ainsi que les techniques d'ornementation islamique.

Expositions, ateliers et rencontres artistiques y sont régulièrement organisés afin de promouvoir cet art et de l'adapter aux nouvelles technologies, notamment à travers des expériences de numérisation de la calligraphie.

▪︎ Entre mémoire et création

Dans la lumière douce qui descend du patio, le silence est parfois interrompu par le glissement du calame sur le papier. Là où vivaient autrefois les habitants d'une maison de notable, se transmet aujourd'hui l'art de la lettre.

Pour les responsables du lieu, l'objectif est aussi d'aller plus loin. « Nous travaillons actuellement sur un projet visant à transformer la demeure en musée des inscriptions et des arts calligraphiques », indique Yassine Mokrani.

Comme de nombreuses maisons de la médina, Dar Monastiri témoigne aussi de l'art de vivre des élites urbaines de Tunis aux 18e et 19e siècles. Deux siècles après sa construction, la maison apparaît ainsi comme un lieu où se rencontrent patrimoine et création.

Derrière sa grande porte verte, Dar Monastiri continue de raconter une histoire où se mêlent architecture, mémoire urbaine et art de l'écriture, au coeur même de la médina de Tunis.

Rédaction : Khadija Souissi

Traduction : Fatma Chroudi