Afrique: La BAD soutient le fonds de dépôt du Bénin avec 330 000 $ pour stimuler le financement des PME

La Banque africaine de développement fournira un appui financier et technique de 330 000 dollars à la Caisse des dépôts et consignations du Bénin pour l'aider à développer le financement des petites et moyennes entreprises.

L'accord a été signé le 19 février à Cotonou entre les représentants de la BAD et de la CDC Bénin. Le financement soutiendra la capacité de l'institution à opérer en tant qu'investisseur qui canalise les capitaux vers les entreprises au Bénin et à travers l'Afrique de l'Ouest.

Le projet fait partie du Fonds fiduciaire pour le développement des marchés de capitaux, créé en 2019 avec des financements du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suède. Le programme vise à renforcer les institutions financières et les marchés de capitaux à travers l'Afrique.

Dans le cadre de cette initiative, CDC Bénin améliorera son cadre de gouvernance, ses politiques internes et ses procédures opérationnelles. Le programme comprend également la formation du personnel et le développement d'un pipeline d'investissement.

L'institution vise à identifier au moins 3 fonds d'investissement dédiés au financement des PME.

La BAD a déclaré que le soutien aidera CDC Bénin à mobiliser des capitaux et à renforcer l'intermédiation financière dans le pays.

Maryse Lokossou, directrice générale de CDC Bénin, a déclaré que le partenariat améliorera la transparence et la crédibilité du marché et soutiendra les opportunités de co-investissement ciblant les PME, les femmes et les jeunes.

L'initiative s'inscrit également dans le cadre de la stratégie plus large de l'architecture financière africaine de la BAD, qui vise à renforcer les investisseurs institutionnels locaux à travers le continent.

Points clés à retenir

Les fonds de dépôt et de consignation jouent un rôle dans la mobilisation de l'épargne nationale et l'acheminement des capitaux à long terme dans l'économie. Dans de nombreux pays africains, les marchés de capitaux restent peu profonds et les banques dominent l'intermédiation financière. Les institutions telles que CDC Bénin sont conçues pour aider à combler les déficits de financement en investissant dans des fonds et des projets de développement à long terme. En renforçant la gouvernance et la capacité d'investissement, les institutions de développement visent à constituer des réserves d'opportunités d'investissement pour les investisseurs locaux et internationaux.

Les petites et moyennes entreprises ont souvent du mal à accéder aux capitaux à long terme parce qu'elles n'ont pas les garanties, les documents financiers ou l'envergure exigés par les banques commerciales. Soutenir des institutions capables de structurer des fonds et de mobiliser des investissements peut accroître les options de financement pour ces entreprises. Les banques de développement promeuvent également des normes environnementales, sociales et de gouvernance dans les structures d'investissement afin d'aligner le financement sur les objectifs de développement durable. Si elles sont couronnées de succès, de telles initiatives pourraient contribuer à approfondir les marchés de capitaux régionaux et à élargir l'accès au financement à long terme pour les entreprises d'Afrique de l'Ouest.