Togo: Du beau monde sur et autour des rails à N'tifafakomé !

Observée tous les premiers Samedi du mois, l'opération Togo Propre a encore connu son effectivité le Samedi 07 Mars derniers à travers le Togo. Dans la commune de Golfe 1, le site officiel de ce numéro a été derrière le siège de la société de Téléphonie mobile Moov Africa Togo à Lomé et précisément au quartier N'tifafakomé.

En ce lieu, balaies, râteaux et autres équipements de salubrité se sont croisés pour mettre au propre l'emprise des rails identifiée depuis toujours comme étant un lieu critique d'insalubrité, sur le territoire communal de Golfe 1.

Etaient à l'initiative de cette action de salubrité publique, la Mairie de la Commune de Golfe 1 appuyée par des autorités administratives, responsables municipaux et habitants qui ont marqué de l'évènement leur mobilisation sans réserve.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des mots du préfet du Golfe, Kossivi Agbodan, qui a également pris part à cette opération, « La propreté de l'environnement ne relève pas uniquement de la responsabilité de l'administration ou des services techniques. Elle dépend de l'engagement de chacun et doit s'inscrire dans une démarche quotidienne ». S'il a également salué les efforts inlassables de de Mairie de cette commune de Bè Afédomé, avec en tête, son Maire, Joseph Koamy Gbloekpo Gomado, pour doter les acteurs (populations CDQ et CVD et autres groupes organisés) de moyens logistiques nécessaires au bon déroulement de l'opération, il s'est également réjoui de ce que les populations ont répondu favorablement à l'initiative qui vient rendre propre leur cadre de vie. Il a souhaité par la même occasion que la mobilisation sous toujours maintenue.

N'tifafakomé, ce point noir à blanchir

C'est bien là ce que souhaite la Mairie qui y travaille. D'après le Directeur des services techniques de la commune du Golfe 1, Etse Ledi, c'est d'ailleurs dans cette dynamique que le site a été priorisé dans le cadre de cette opération environnementale, pour changer le visage de l'endroit reconnu comme étant utilisé depuis plusieurs années déjà pour dépotoir sauvage avec des déchets qui y prolifèrent et des pratiques insalubres.

« C'est un espace où des individus viennent régulièrement déverser des ordures et où l'on observe également des cas de défécation à l'air libre », a-t-il dit. De ses informations qu'il a révélé, on en retient que cet endroit a d'ailleurs précédemment fait l'objet d'une étude nationale qui a révélé l'existence de polluants, à savoir des métaux lourds comme le plomb, engendrant une forte concentration humaine préoccupante et particulière dans cette zone.

On évoque une accumulation prolongée de déchets et au non-respect des règles d'hygiène. Il est envisagé par la municipalité de Golfe 1, pour inverser la courbe, l'intensification de la sensibilisation des riverains, l'installation de panneaux d'interdiction de dépôt d'ordures, le redéploiement de vigiles pour surveiller le site, une étude de projets d'aménagement ou d'infrastructures adaptées.

En tout cas, du beau monde de l'exécutif national était sur les rails ce Samedi-là. On y a noté la participation du Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Pacôme Yawovi Adjourouvi mais aussi de la gouverneure du District autonome du Grand Lomé, Zouréhatou Kassah-Traoré (elle-même ancienne ministre). Tous deux ont reconnu et précisé l'indispensabilité de la mobilisation des populations à ces opérations de salubrité publique dont la finalité n'est que d'assainir leur environnement. « Ensemble, nous devons poursuivre les efforts pour bâtir un pays propre et agréable à vivre », soutiennent-ils.

La sensibilisation s'avère donc importante pour porter un coup sérieux à l'insalubrité dans certaines zones de la capitale togolaise et son périphérie.