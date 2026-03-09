Congo-Kinshasa: Le derby de Lubumbashi, entre le TP Mazembe et Saint-Éloi Lupopo, a sombré dans la violence

Le derby entre le Tout Puissant Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo du dimanche 8 mars, comptant pour la 17e journée de la phase des groupes du championnat de RDC, n'aura duré qu'une mi-temps. Alors que le score était de 0-0 à la pause, les supporters des deux équipes se sont affrontés sur le terrain, forçant l'interruption du match.

Sièges arrachés et balancés sur la pelouse, affrontements entre supporters, suspension du match... Le derby de Lumumbashi entre le Tout-Puissant Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo a viré à la catastrophe en RDC. À la pause du match, alors que les deux formations étaient encore à 0-0, un supporter en maillot de Lupopo ayant échappé au contrôle de la sécurité est descendu sur l'aire de jeu. Il a ensuite déversé du liquide au niveau du poteau du but que devait défendre Mazembe en seconde période, avant d'emporter avec lui la serviette du gardien sénégalais Marc Diouf.

En réaction, les supporters de Mazembe ont à leur tour envahi l'aire des jeux pour riposter à ce qu'ils ont qualifié de « provocation » dans leurs propres installations, puisque le match se jouait au stade Kamalondo. Une bagarre générale s'en est suivie, avec un bilan de dix blessés dont deux graves. De nombreux dégâts matériels ont aussi été constatés : plus de 500 sièges arrachés des tribunes, un bus de Mazembe vandalisé...

La situation est rapidement devenue hors de contrôle, alors qu'avant le match, des supporters avaient déjà envahi la pelouse, à en croire des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. D'autres vidéos ont montré les joueurs du TP Mazembe qui ont réussi à s'extraire du stade tant bien que mal, parmi les supporters.

Les organisateurs ont évidemment jugé qu'il était irresponsable d'autoriser la reprise du match dans une situation d'insécurité générale, après que la pelouse a été le théâtre de violents affrontements pendant de longues minutes. Une mi-temps, c'est donc le temps qu'aura duré en tout ce derby. La Ligue ayant décidé de suspendre le résultat, sa commission attend le rapport d'une enquête approfondie pour établir des responsabilités pouvant conduire à des sanctions à la hauteur des incidents.