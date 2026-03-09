Congo-Kinshasa: L'Américain James Swan prend la tête de la MONUSCO dans un contexte de guerre à l'Est

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, António Guterres, a annoncé, le 5 mars, la nomination du diplomate américain James Swan comme représentant spécial en République démocratique du Congo (RDC) et chef de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco).

Le diplomate américain succède à la diplomate guinéenne Bintou Keita, qui a quitté ses fonctions en février dernier. Cette nomination intervient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. James Swan dispose d'une longue expérience diplomatique centrée sur l'Afrique et les zones de crise. Depuis mars 2025, il occupait les fonctions de représentant spécial du secrétaire général pour la Somalie et chef de la Mission d'assistance transitoire des Nations unies en Somalie, après avoir assuré ce rôle par intérim à partir de mai 2024. Il avait auparavant dirigé la Mission d'assistance des Nations unies en Somalie entre 2019 et 2022.

Avant d'intégrer les structures onusiennes, Swan a effectué une carrière de plus de trois décennies au sein de la diplomatie américaine. Il a notamment été ambassadeur des États-Unis en RDC entre 2013 et 2016, chef adjoint de mission à Kinshasa de 2001 à 2004, et responsable du dossier congolais au Département d'État dans les années 1990. Sa trajectoire comprend également des postes de haut niveau comme représentant spécial des États-Unis pour la Somalie (2011-2013), ambassadeur à Djibouti (2008-2011) et secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines. Il a servi, par ailleurs, dans plusieurs pays, dont la République du Congo, le Cameroun, le Nicaragua et Haïti.

Un signal géopolitique

La nomination de James Swan met fin à plus d'une décennie durant laquelle la Monusco était dirigée par des responsables africains. Elle intervient alors que la RDC fait face à une crise sécuritaire majeure dans sa façade orientale, où la coalition rebelle Alliance fleuve Congo incluant le Mouvement du 23 mars contrôle une partie importante des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir cette rébellion, accusation régulièrement rejetée par Kigali. Cette situation alimente une tension régionale croissante dans la région des Grands Lacs.

Entre sécurité et dialogue politique

Au-delà de la gestion sécuritaire, la nomination de Swan intervient également dans un contexte politique délicat. Une partie de l'opposition congolaise réclame l'organisation d'un dialogue national inclusif pour tenter de trouver une issue politique durable au conflit. Pour l'ONU, la mission du nouveau chef de la Monusco sera donc double : contribuer à stabiliser la situation sécuritaire dans l'Est du pays tout en accompagnant les efforts diplomatiques visant à éviter une escalade régionale dans les Grands Lacs.