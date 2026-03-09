Chypre, 25e journée, 1re division

Pafos explose Krasava (7-0). Entré à la 71e minute à 5-0, Mons Bassouamina a inscrit le dernier but de son équipe à la 89e, à la réception d'un très bon centre d'Orsic. Son premier but de la saison en dix apparitions (187 minutes de jeu) pour trois passes décisives.

Chypre, 23e journée, 2e division

L'APEA Akrotiri prend un point sur la pelouse de Zakakiou (1-1). Titulaire, Jason Ngouabi a ouvert le score à la 13e minute. Le troisième but de l'ancien Caennais cette saison.

Croatie, 25e journée, 1re division

Merveil Ndockyt est resté sur le banc lors du succès de Rijeka à Vukovar 1991 (1-0). Le champion sortant est 3e avec neuf et dix-neuf points de retard sur les deux premiers.

Espagne, 27e journée, 3e division, groupe 2

Ibiza s'impose 3-0 à Antequera, sans Yann Kombo, resté sur le banc. Le club insulaire est 8e à six points du podium.

Espagne, 26e journée, 4e division, groupe 2

Le Real Union Irun balaye Beasain 4-0. Entré après la pause, Corentin Louakima a inscrit le 3e but de son équipe à la 59e minute.

Les Basques restent premiers avec neuf points d'avance sur son premier poursuivant.

Espagne, 25e journée, 5e division, groupe 2

La réserve du Sporting Gijon s'impose 5-0 à Colunga, sans Pierre Mbemba, disparu des radars, mais avec Frédéric Loki, entré après la pause.

Géorgie, 2e journée, 1re division

Dila Gori perd son duel face à son bourreau de la saison dernière, Iberia 1999, sur le score de 0-1. Romaric Etou, capitaine, a débuté sa septième saison au sein du club géorgien, vice-champion en titre.

Hongrie, 25e journée, 1re division

L'ETO Györ chute à Zalaegerszeg (0-1). Remplaçant, Senna Miangué est entré à la 85e minute. Queyrel Tchicamboud est resté sur le banc des locaux.