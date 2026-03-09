Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Denis Sassou N'Guesso, le choix unique des habitants de Makoua

La campagne électorale comptant pour l'élection du président de la République, les 12 et 15 mars, bat son plein dans la sous-préfecture de Makoua, département de la Cuvette, où la population a promis de voter massivement pour Denis Sassou N'Guesso.

Après les villages Bokania et Abela sur l'axe Makoua-Etoumbi, Otsouembé, Nieteboumba, Abenga, Ikoumou et Okokoko, le ministre d'État Gilbert Ondongo, superviseur de la campagne du président-candidat à Makoua, et son équipe se sont rendus le 6 mars dans les villages Atekou, Motete et Lombia.

Dans ces différentes localités, Gilbert Ondongo a rendu un hommage mérité au ministre d'État Firmin Ayessa, député de la circonscription électorale de Makoua, décédé le 17 février en Turquie et inhumé le 24 du même mois à Ondza, à quelque 6 km de la communauté urbaine de Makoua.

S'adressant à la population, le superviseur de la campagne locale du candidat de la Majorité présidentielle à Makoua a transmis le message de Denis Sassou N'Guesso, relatif au scrutin des 12 et 15 mars. Pour lui, leur candidat sollicite la participation des habitants de Makoua à cette compétition électorale qui devrait se solder par un vote massif dès les premières heures du 15 mars.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Répondant à cette invite à travers des acclamations nourries et prolongées, la population s'est engagée à voter uniquement le président sortant, qu'elle appelle affectueusement « le bâtisseur infatigable, celui-là même qui s'est engagé pour un Congo uni, sûr et prospère, à 100 % ».

Un engagement salué par l'envoyé de Denis Sassou N'Guesso qui a promis, à son tour, de rendre fidèlement compte au président-candidat. Notons que partout où il est passé, Gilbert Ondongo a offert des présents à la population.