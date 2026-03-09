Congo-Brazzaville: Campagne de Denis Sassou N'Guesso à Poto-Poto 3 - Une opération de salubrité organisée le 7 mars

Le premier samedi du mois est consacré au Congo à l'opération salubrité. Profitant du contexte politique actuel dans le pays, la direction locale de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso dans la troisième circonscription de Poto-Poto, à Brazzaville, a initié conjointement avec l'organisation non gouvernementale (ONG) Athamm environnement, le 7 mars, une opération de salubrité dans les quartiers 334 et 335 dudit arrondissement.

L'activité a porté sur le thème « Avec Denis Sassou N'Guesso, bâtissons une cité propre et saine ». Elle s'est déroulée sur l'avenue Marien-Ngouabi, précisément dans les rues Makoko, Bakoukouyas, et des Martyrs, dans le quartier 334, puis dans la rue Banza et sur l'avenue Loubassa dans le quartier 335.

Organisée conjointement par la direction locale de campagne de Poto-Poto 3 conduite par sa vice-présidente, Aimée Solange N'Tsila, et l'ONG Athamm environnement conduite par son patron, Félix Mallong, cette opération s'inscrit dans le cadre d'un environnement sain prôné sans cesse par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, actuellement candidat à sa propre succession.

S'exprimant pour la circonstance, le chargé de communication de la direction locale de campagne de Poto-Poto 3, Ruddy Samba, a tenu à remercier tous ceux qui ont participé à l'opération. « Comme on dit souvent, il n'y a pas de santé sans environnement sain. Je remercie la jeunesse et les mamans qui ont répondu favorablement à cette mission. Je tiens à rappeler que le premier samedi du mois est consacré à la salubrité. C'est dans cet élan que la direction locale de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso, en action conjointe avec l'ONG Athamm environnement, a eu l'initiative de réaliser cette activité », a-t-il signifié.

La vice-présidente de la direction locale de campagne, Aimée Solange N'Tsila, a elle aussi félicité les jeunes qui se sont montrés actifs au cours de cette activité. De même qu'elle a remercié l'ONG Athamm d'avoir accepté de se joindre à eux pour l'organisation de cette opération.

Le chargé de mobilisation de la direction locale de campagne, René Mapassi, a appelé, quant à lui, tous les participants à cette initiative à se mettre debout tôt le matin, le 15 mars, pour aller voter massivement le candidat de la Majorité présidentielle. « Le 15 mars, vous devez vous réveiller tel que vous l'avez fait ce matin, pour aller voter et en finir totalement dès 13h-15h », a-t-il recommandé à la population des quartiers 334 et 335 de Poto-Poto 3.

Le co-organisateur de cette activité salubre, Félix Mallong, a remercié pour sa part la direction locale de campagne du candidat de la Majorité présidentielle à Poto-Poto 3 pour avoir associé Athamm environnement. Le président de la République sortant, a-t-ilt dit, est un homme de paix qui prône l'assainissement de l'environnement.

« L'objectif d'Athamm environnement est d'assainir notre milieu de vie. Donc, si nous Athaam environnement pouvons donner un coup de pouce en la matière, nous le ferons. Et là comme vous pouvez le constater, il y a des jeunes, c'est donc à eux d'apporter cette motivation. Athamm est une ONG mais demain, nous souhaitons qu'elle devienne une société afin d'embaucher la jeunesse. Pour cela, vous devez nous accompagner à aller voter le 15 mars le président-candidat Denis Sassou N'Guesso, qui va faire en sorte que les jeunes puissent aller de l'avant et travailler », est-il convaincu.