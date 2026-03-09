Tunisie: 91,7 % des ménages connectés à l'eau potable et 99,9 % à l'électricité en 2023

Le taux de branchement des ménages au réseau d'eau potable a atteint 91,7% en 2023 et celui au courant électrique, 99,9%, alors que le taux de branchement des ménages au réseau public d'assainissement sur tout le territoire tunisien, a augmenté à 65,4% en 2023, selon le « Rapport Annuel sur les Indicateurs d'Infrastructure 2023 », publié le 6 mars courant par l'Institut National de la Statistique (INS).

Le nombre de bénéficiaires alimentés en eau potable a atteint 11,7 millions d'habitants en 2023, contre 7,5 millions en 1994, ce qui a contribué à l'amélioration du taux de desserte successivement de 84,7 % à 98,5%. Le taux de branchement des ménages en eau potable est, ainsi, passé de 70,1% en 1994, à 91,7% en 2023.

Il est prévu que le nombre des bénéficiaires atteindra 11,8 millions d'habitants en 2024, ce qui portera le taux de desserte à 98,7 % au cours de la même année, a souligné l'INS. « Cette évolution est, principalement, due à l'importance des projets réalisés dans le domaine de la généralisation et de l'approvisionnement en eau potable de toutes les régions, que ces projets aient été réalisés par la Société tunisienne de distribution d'eau ou par l'administration ».

Pour ce qui est du raccordement au réseau d'électricité, il a bénéficié à environ 3195 mille ménages sur la période 1994-2023, ce qui a permis d'améliorer le taux de branchement des ménages de 86,8% en 1994 à 99,9% en 2023. « Cette évolution est due aux importantes réalisations dans le milieu rural à travers les projets du Programme de Développement Régional. Il est prévu que ce taux se stabilisera à 99,9% en 2024 ».

S'agissant des projets réalisés dans le secteur de l'assainissement, qui comprenaient la réalisation des stations d'épuration, le développement et l'extension du réseau d'assainissement et la lutte contre la pollution, « ils ont permis d'obtenir des résultats significatifs probants qui ont contribué à l'amélioration de la situation environnementale dans les zones résidentielles et la réduction de la pollution de l'environnement et du milieu hydrique », selon l'INS.

Ainsi, le taux de branchement des ménages au réseau public d'assainissement dans tout le territoire tunisien a augmenté de 39,1% en 1994, à 65,4% en 2023. Il est prévu que ce taux atteindra environ 65,6% en 2024, ce qui permettra de raccorder 2,146 millions de ménages au réseau public d'assainissement.

Le « Rapport Annuel sur les Indicateurs d'Infrastructure 2023 », comporte des indicateurs d'infrastructure relatifs à la desserte en eau potable, au raccordement aux réseaux électrique et assainissement, à la communication et la poste, en plus des indicateurs relatifs à l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la santé, la jeunesse, le sport, la culture, le tourisme et l'enfance.

« Les indicateurs de la période 1994-2021 sont définitifs, ceux de 2022 sont semi définitifs, de 2023 sont probables et ceux de 2024 sont prévisionnels. Il est à signaler que l'élaboration de ce rapport s'effectue au sein d'une commission technique qui est supervisée par le ministère de l'Économie et planification », a précisé l'INS.