Tunisie: Découvertes majeures à Utique - Un temple du IVe siècle avant J.-C. et un quartier punique mis au jour

8 Mars 2026
La Presse (Tunis)

De nouvelles découvertes archéologiques ont été réalisées sur le site antique d'Utique, a annoncé Imed Ben Jerbania, professeur et chercheur à l'Institut National du Patrimoine et superviseur scientifique du site.

Les vestiges sont actuellement étudiés afin de mieux les identifier et de les présenter prochainement aux visiteurs. Lors d'une intervention téléphonique ce dimanche 8 mars 2026 sur les ondes de la radio nationale, Imed Ben Jerbania a précisé que les vestiges comprennent un temple datant du IVe siècle avant J.-C., ainsi qu'un quartier résidentiel de l'époque punique, qui s'est transformé par la suite en quartier artisanal.

Ces découvertes s'inscrivent dans le cadre des fouilles menées par l'Institut National du Patrimoine (INP) et font partie des projets de coopération internationale réalisés sur le site. Le chercheur a aussi souligné que l'histoire est une science qui obéit à des normes et des lois précises, qui guident l'étude et l'interprétation des vestiges. Ces nouvelles trouvailles enrichissent la compréhension de l'histoire antique d'Utique et renforcent l'attractivité culturelle du site.

