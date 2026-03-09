Tunisie: Réactivation de l'aéroport d'Enfidha-Hammamet et liaison TGV vers Tunis-Carthage à l'étude

Le ministère du Transport a annoncé l'abandon définitif du projet de construction d'un nouvel aéroport au profit d'un grand projet d'extension de l'aéroport international de Tunis-Carthage.

L'objectif est de porter la capacité actuelle de 5 millions de passagers à 18,5 millions par an d'ici 2031, assurant ainsi la continuité de l'exploitation au-delà de 2050. Inscrit au budget d'investissement du Bureau de l'aviation civile et des aéroports pour 2026, le projet est estimé à 3 000 millions de dinars.

Il prévoit la construction et l'équipement d'une nouvelle aérogare de 11 millions de passagers par an et la réhabilitation et l'extension partielle de l'aérogare existante pour augmenter sa capacité à 7 millions de passagers annuels. Une nouvelle tour de contrôle et un bâtiment technique sont également prévus.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le projet comprend également la construction d'une unité de lutte contre les incendies, de nouvelles salles d'honneur et d'un nouveau commissariat de police, la mise en place d'une petite aérogare pour l'accueil des personnalités importantes, la construction et l'équipement d'une nouvelle centrale électrique et d'une station de pompage et de stockage d'eau pour répondre aux besoins supplémentaires, l'aménagement et l'extension partielle des aires de stationnement des avions, avec la réhabilitation du pont adjacent à l'aérogare actuelle.

Par ailleurs, le ministère étudie la possibilité de réactiver l'aéroport de Enfidha-Hammamet après l'expiration de sa concession en 2047 et de le relier à Tunis-Carthage via un train à grande vitesse (TGV), afin de renforcer la capacité globale d'accueil et de suivre l'évolution du trafic aérien dans les prochaines décennies.