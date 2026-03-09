Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que les services d'assurance qualité destinés aux entreprises seront renforcés dans la région de Dire Dawa grâce à la mise en place d'un nouveau laboratoire d'essais.

Cette déclaration a été faite lors de sa visite dans la ville, au cours de laquelle le chef du gouvernement inspecte plusieurs projets liés au développement et à l'amélioration de la prestation des services publics.

Le Premier ministre est arrivé en début d'après-midi accompagné de la Première dame Zinash Tayachew, où ils ont été officiellement accueillis à l'aéroport par les autorités locales.

Au cours de cette visite, il s'est également rendu au Dire Mesob Digital Service Center, un centre de guichet unique qui fournit actuellement des services publics numériques aux citoyens dans environ 73 domaines.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Construit sur un terrain de plus de 3 000 mètres carrés, ce complexe comprend un bâtiment de cinq étages doté d'une terrasse et vise à améliorer l'efficacité ainsi que l'accessibilité des services publics.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux à la suite de sa visite à l'antenne locale de l'Entreprise éthiopienne d'évaluation de la conformité (ECAE), le Premier ministre a expliqué que ce nouveau laboratoire permettra aux entreprises locales d'accéder plus facilement aux services d'essais et de certification, en complément des prestations déjà offertes dans la région liées à la zone franche et aux activités du port sec.

Il a rappelé que l'ECAE est un organisme public chargé d'assurer la qualité des produits et des services conformément aux normes internationales.

L'institution fournit des services de certification à différents acteurs, notamment les fabricants, les prestataires de services, les exportateurs, les importateurs, les autorités réglementaires, les instituts de recherche et les consommateurs.

Selon Abiy Ahmed, le laboratoire réalisera des analyses et des tests de qualité pour un large éventail de produits, notamment les huiles alimentaires, les produits pétroliers et carburants, les denrées alimentaires, les cosmétiques et détergents, ainsi que les matériaux de construction et les intrants industriels.

Cette initiative devrait contribuer à renforcer le respect des normes et à soutenir le développement des industries locales en garantissant la qualité et la sécurité des produits.