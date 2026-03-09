Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed effectue une visite au Centre de services numériques de Dire Mesob Digital Service Center

8 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a effectué une visite au Centre de services numériques de Dire Mesob Digital Service Center, une plateforme moderne destinée à fournir aux citoyens des services publics numériques dans environ 73 domaines.

Situé dans la ville de Dire Dawa, le centre couvre une superficie de plus de 3 000 mètres carrés et comprend un bâtiment de cinq étages surmonté d'une terrasse. Conçu avec des infrastructures modernes, il vise à améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la qualité des services publics.

Le complexe dispose notamment d'un espace d'accueil, d'une garderie, d'un centre d'appels, de bureaux administratifs, de salles de formation, d'un centre d'information et de technologie, d'une salle de veille, d'une salle de réunion, ainsi que d'un parking et d'une cafétéria. Cette organisation permet aux citoyens d'accéder à plusieurs services administratifs dans un même lieu.

Le Premier ministre est arrivé à Dire Dawa en début d'après-midi, accompagné de la Première dame Zinash Tayachew. À leur arrivée à l'aéroport, ils ont été accueillis par les autorités locales.

Surnommée la « Reine du désert », la ville de Dire Dawa a réservé une réception au chef du gouvernement, mettant en valeur son riche héritage historique et culturel.

